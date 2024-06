Vážné zranění utrpělo dítě, které v centru Hodonína vypadlo z okna. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do Dětské nemocnice v Brně. Okolnosti případu, jenž se stal o uplynulém pátku poblíž vlakového nádraží, šetří policie.

Vrtulník záchranné služby přiletěl do Hodonína pro vážně zraněné dítě. | Video: Tereza Hofrová

„Pacienta jsme ošetřili a s těžkými zraněními jsme ho ve vážném stavu letecky dopravili na ARO Dětské nemocnice Brno,“ potvrdila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Jak k pádu došlo, zjišťují momentálně policisté. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé dítě, nebudou k události poskytovat více informací.

„Mohu potvrdit, že vyšetřujeme pád nezletilé osoby. Zjišťujeme příčiny a okolnosti,“ poznamenal mluvčí policie Bohumil Malášek.

Událost na Hodonínsku připomněla jiný případ, který skončil tragicky. V roce 2018 vypadlo z okna dítě ve Veselí nad Moravou. Přes veškerou snahu lékařů se ho tehdy nepodařilo zachránit. V roce 2009 mělo naopak velké štěstí dítě v Dubňanech. Po pádu z prvního patra ve výšce pěti metrů utrpělo pouze lehčí zranění.

Na jaře 2022 pak žena vyskočila ze sedmého patra v Brandlově ulici v Hodoníně, vážně zraněnou ji záchranka převážela do nemocnice. Podobný případ se ve stejném městě stal i o pár let dříve. Tehdy se odehrál v Družstevní čtvrti nedaleko mateřské školy, kam záchranáři spěchali kvůli pádu mladého muže. Také jeho přepravoval do nemocnice vrtulník.

Ještě dříve vypadla žena z okna domu u centrální křižovatky. Na místě zemřela.