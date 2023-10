Ještě čtvrtý měsíc po ukončení provozu tří poboček je slyšet nesouhlas v okolí ze zrušených přepážek. To je i případ bývalé pošty v Jilemnického ulici, v místní části Bažantnice. „Pobočka pošty tu měla zůstat, hlavně pro babičky a dědečky, co tady bydlí. Je katastrofa, když se takto šetří na našich lidech a ruší se pobočky České pošty. Pokud nebudu muset, tak na hlavní poštu nepůjdu, ať si tam tu frontu stojí pan Rakušan,“ řekl naproti bývalé pobočce v Bažantnici Milan Číhal.

Mírnější byla v tomto ohledu místní, která si naproti bývalé pošty přijela nakoupit do pekařství a představila se jako Naďa. „Mamince je třiaosmdesát let a chodila si sem vybírat důchod, ale nyní už na poštu nemusí, zařídila jsem, aby jí penzi posílali na účet. Prvotní dojem byl samozřejmě takový, že pošta v Bažantnici měla zůstat, žije tady hodně důchodců, a ti to mají na hlavní poštu poměrně daleko. Ale taky jsem pak očekávala, že bude chodit víc lidí na hlavní poštu, než je jich tam teď,“ svěřila se žena.