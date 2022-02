Na semafory stavbou projedou nákladní auta a autobusy. Pro osobní auta bude připravená objízdná trasa, která povede ve směru od Zlína po odbočení ze silnice I/55 ulicí Chaloupky, kolem vlakového nádraží ulicemi Rumunská a Lány, kudy se řidiči vrátí na Masarykovu třídu, tedy na silnici I/55.

Náměstí Míru ve Veselí nad Moravou září ukrajinskými barvami, podívejte se

Silničáři ale pro řidiče, kteří nemíří přímo do Veselí a blízkého okolí, doporučují využití objízdné trasy přes Moravský Písek, severně pak především po silnici 427. A to zvláště poté, co zahájí práce na I/55 i v Kunovicích. „Už v polovině března znovu začneme pracovat stavbě. První etapu v průtahu jsme dokončili v loňské stavební sezoně. Nyní upravíme křižovatku u Staré školy. Aktuálně vyřizujeme objízdné trasy,“ přiblížila mluvčí silničářů.

Práce na dvojici okružních křižovatek za pětačtyřicet milionů korun mají být ve Veselí nad Moravou hotové v srpnu. „Při třetí etapě stavby kruhových objezdů budeme opravovat povrch vozovky ve Svatoplukově ulici,“ doplnila Trubelíková s tím, že kostky tady nahradí asfaltový povrch.