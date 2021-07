„Větší provoz, by tam způsobil problémy,“ potvrdil ve středu Leoš Tržil, šéf jihomoravského ředitelství policie.

Starosta městyse Marek Košut předpokládá, že se jedná už jen o krátkodobý zákaz vjezdu pro dobrovolníky. „Na kraji Moravské Nové Vsi je úložiště stavebního materiálu, s kterým sem najíždí kamiony, naproti je obchod. Je tu hustý provoz a proto jsou policisté v našem případě opatrnější. Snadno by se ucpala silnice a nemohly najíždět třeba hasiči či potřebné kamiony se zbožím. Věřím, že je to preventivní opatření, které za dva dny pomine i v Moravské,“ předpokládal starosta.

Ještě o prodlouženém víkendu musel jít Lukáš Kozumplík s kamarádem z brněnských Bohunic kus cesty do Hrušek pěšky. „S báglem na zádech a v tom vedru nás cesta připravila o hodně energie. Naštěstí nás svezli místní, které jsme stopli. Zrovna tak zpátky. Cestou jsme ale viděli tu spoušť a stačili se alespoň psychicky připravit na to, co nás čeká. Teď to bude pro dobrovolníky snadnější,“ vítal povolení vjezdu.

Parkovat raději mimo obec

Pro pomocníky si tak dál bude sama dojíždět například Michaela Kvasnovská, jejíž rodině odneslo tornádo celou střechu. „Pro dobrovolníky, s nimiž jsme domluveni, jezdím na kraj obce k obchodu Jednoty COOP, kde je parkoviště. Máme to tak zavedené a nedělá mi problémy v tom pokračovat. Když bylo potřeba, požádala jsem o pomocníky na krizovém štábu, poslali mi vždy super lidi přímo domů,“ nestěžuje si na uzavírku Kvasnovská.

V ostatních postižených obcích na Břeclavsku a Hodonínsku, kam je vjezd dobrovolníkům povolený, policisté dále apelují na řidiče, aby raději parkovali mimo obce a neblokovali na silnicích dopravu. Případně zaparkovali na ploše mimo provoz techniky.