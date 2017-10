Dodavatel končí, pojďte k nám, lákají podvodníci

Jižní Morava – Přijdou s pohádkou o levnějším tarifu, skvělém dárku nebo o zániku smlouvy. Na lidi naléhají, aby se jim upsali. Ti pak obvykle končí s nevýhodnými smlouvami. Podomní prodejci energií trápí obce na jihu Moravy i přesto, že jejich rejdy zakázali vyhláškou nebo tržním řádem.

„Prakticky každý měsíc několik takových problémů řešíme,“ potvrdil místostarosta Veselí nad Moravou na Hodonínsku Petr Kolář.

Nedávno přišla skupinka prodejců na veselské sídliště Hutník s pohádkou, že hlavní dodavatel elektřiny ve městě končí. Aby lidé nezůstali bez proudu, měli přepsat smlouvy k jejich společnosti.

Místní se raději obrátili na městskou policii. „Oznámení jsou většinou anonymní. Postupujeme tak, že čekáme, jestli se pokusí někoho dalšího kontaktovat. Případně je vykazujeme,“ uvedl velitel veselských strážníků Rostislav Prax.

Provinilci mohou skončit i se stotisícovou pokutou, jejich přestupek ale není jednoduché prokázat. Mají naučené způsoby jednání i výmluvy. Například to, že jen dělají průzkum nebo vyplňují anketu. „Pomáhá, pokud jsou lidé ochotní svědčit,“ dodal Prax.

Podle zástupce velitele břeclavské městské policie Zdeňka Nováka ve městě za poslední tři roky podobných případů značně ubylo. Vysvětluje to cílenou osvětou mezi staršími lidmi.

Břeclavané důchodového věku mohli ještě loni navštěvovat sérii kurzů v akademii bezpečí. „Základem je si nikoho cizího nepouštět do bytu. A rozhodně nic nepodepisovat a nabídku prodiskutovat i s rodinou nebo přáteli,“ poradil Novák.

Stále se ale najdou takoví, kteří nátlaku podlehnou. Není to dlouho, co i Deník Rovnost testoval důvěřivost důchodců. Redaktor vystupoval jako zástupce fiktivní společnosti s tím, že nese přeplatek za energie. Prošedivělý muž nejenom že ho pustil do bytu, ale ochotně mu i odevzdal občanku.

Od nevýhodné smlouvy na dodávky elektřiny či plynu lze bezplatně odstoupit zpravidla do čtrnácti dnů. „Výpověď je ale nutné podat správné organizaci. Někdy je ve smlouvách tolik zprostředkovatelů, že je složité se v tom vyznat,“ upozornil Novák.