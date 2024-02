Připomněl, že přitom firma prakticky vždycky vyhověla v územním plánu těm, kteří o něco žádali. „Abychom to nebrzdili. Na druhé straně už tehdy mohlo město nějakým způsobem náš záměr ukončit, což neudělalo, a za to jsme rádi. Jenže jsme byli odkládaní na změnu číslo dvě, tři a pak čtyři. Ta byla shodou okolností zamítnuta půlroku poté, co byl schválený záměr jiné firmy na výstavbu v lokalitě bývalé mateřské školky v úplně stejně funkční ploše, tedy SX,“ upozornil Matonoha na navrhovanou změnu plochy smíšené obytné specifické hned v sousedství. To už ale nyní týká právě pořizované změny číslo pět územního plánu.

Současná podoba bývalé administrativní budovy Jihomoravských lignitových dolů v Hodoníně.Zdroj: Deník/Petr Turek

Na to také zareagoval na úterním zasedání starosta Libor Střecha, když připomněl dřívější jednání. „Zastupitelé rozhodli o prověření vaší změny. Za účelem vycítění potenciálních problémů se to rozdělilo na změnu tři, čtyři a pět. Trojka byla schválena, čtyřka byla zamítnuta nebo zastavena a pětka není stále ještě ukončena. Zastupitelstvo rozhodne, jestli půjdeme dál, nebo to ukončíme,“ uvedl starosta.

Pro nové využití na byty se v průběhu projednávání objevily jako možné problematické aspekty dodržování hlukových limitů a zajištění pohody bydlení, a to hlavně ve vztahu k okolnímu průmyslu. Nesouhlasné vyjádření některých průmyslových firem bylo i v podkladech pro zářijové ukončení pořizování změny číslo čtyři.

Matonoha se ještě v závěru posledního zastupitelstva snažil žádat zastupitele, aby zvážili svůj postoj pro dílčí změnu územní plánu pro prostor bývalé administrativní budovy dolů. „Chtěli bychom se přihlásit ke změně číslo pět. Nemůžeme tak učinit sami, musel by to udělat nějaký zastupitel,“ podotkl jednatel.

Na jeho adresu bude ale směřovat odpověď zastupitelstva na předchozí dopis jeho firmy vyzývající k rovnému postupu. Podle této odpovědi nelze vyhovět požadavku na společné projednání změny územního plánu čtyři a pět s tím, že firma může podat nový návrh na pořízení změny územního plánu.

„Jelikož není pořizování změny číslo pět územního plánu dosud ukončeno a vydání změny územního plánu je vyhrazeno jako samostatná působnost zastupitelstva města, není možné předem vyvodit, jaké budou výsledky hlasování zastupitelstva města a zda a v jaké podobě změna číslo pět vydána,“ stojí v závěru odpovědi hodonínského zastupitelstva.