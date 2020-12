Moderní stavba vznikla zhruba před dvěma desítkami let díky společnému projektu tří měst u Baťova kanálu Veselí nad Moravou, Strážnice a Skalice jako TIRC, tedy Trilaterální informační a rezervační centrum. Za dvě desetiletí nejen zestárlo, ale navíc bude od příští sezony sloužit návštěvníkům modernizovaného a rozšířeného přístavu zcela nové informační centrum přímo u přístavní hrany. „Chtěli bychom tak, aby se z objektu TIRC stalo kvalitní gastrocentrum, a to nejen na vyhlídkové letní terase, ale také dole v přízemí, což bylo také plánované,“ uvedl veselský starosta Petr Kolář.

Radnice tak vypisuje veřejnou soutěž na investora i provozovatele nového gastronomického centra, který se následně může stát také jeho vlastníkem. Přihlášky mohou zájemci zasílat do 26. února 2021. „Už několikrát jsme avizovali, že bychom objekt chtěli opravit. Zřejmě se tak do soutěže přihlásíme,“ sdělil za nájemce Lukáš Habarta. Současná nájemní smlouva s městem je na dvacet let, uplynulo zatím patnáct.

Vedení radnice chce v soutěži zohlednit investici a popis podnikatelského záměru, který by měl nabízet gastronomické služby pro návštěvníky města a Baťova kanálu. Vítěz soutěže se bude moci stát vlastníkem až po uplynutí deseti let řádného provozu v rekonstruované stavbě. Zásady veřejné soutěže prodeje práva stavby a následného prodeje objektu schválila naprostá většina zúčastněných městských zastupitelů. Při hlasování se zdržel pouze opoziční zastupitel a soudní znalec Petr Čech. „Několikrát jsem namítal, že tady není vhodné využívat institutu práva stavby. Myslím si, že je pro jiné účely a také na delší dobu, minimálně třicet let,“ vysvětlil svůj postoj Čech.