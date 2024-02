Na to také radní tento týden reagovali. „Rada Jihomoravského kraje pověřila řízením jednu ze současných zaměstnankyň, která dlouhodobě působí na vedoucí funkci v organizaci a má dostatek zkušeností na řízení organizace,“ uvedla Holomčík Leitnerová.

Domov na Jarošce v Hodoníně poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem lidem s duševním onemocněním.

Jak sdělil poslední den coby ředitel Jarošky Václav Polách, následující den má být do funkce uvedená Lenka Sečkařová, která je v Domově na Jarošce vedoucí úseku přímé péče. „Jarošku perfektně zná. Myslím si, že jde o dobrou volbu do doby, než se uskuteční případně nové výběrové řízení,“ řekl Polách s tím, že právě zabezpečuje objekt S-centra.

Ten už má také přestěhovanou kancelář do centra města, do Rodinovy ulice, kde bude mít zatím i s novým technikem štáb pro obnovu S-centra, které má poskytovat péči pro sto dvacet klientů. Vedení kraje na úterní radě proto schválilo vypsání veřejné zakázky za 475 milionů korun. „Stavební povolení by mělo být v tomto případě nahrazeno uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která urychlí zahájení stavby. Smlouvu se zhotovitelem bychom chtěli podepsat do konce dubna. U této investiční akce půjdeme cestou využití metody BIM - informačního modelování budovy při výstavbě. Klienti by se do S-centra mohli vrátit v listopadu nebo prosinci příštího roku,“ uvedl ve středeční tiskové zprávě krajský radní pro investice Vladimír Šmerda.

O poslední výběrové řízení na ředitele Domova na Jarošce se zajímala také Transparency International, a to kvůli odůvodnění psychologického testování uchazečů, kdo je bude zajišťovat a také žádala o seznam členů výběrové komise. Na první otázky krajský úřad odpověděl, ale u složení komise bylo stanovisko zamítavé. „Povinný subjekt shledal důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, a to ochranu osobních údajů členů výběrové komise,“ stálo v odpovědi s podpisem vedoucího odboru kancelář ředitele krajského úřadu Martina Koníčka.