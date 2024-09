Dohoda vznikla ještě před krajskými volbami, jež se konaly o víkendu. V čele Jihomoravského kraje až na menší změny zůstává stávající sestava, memorandum by tak mělo být i nadále platné.

„Vnímáme oprávněné stížnosti seniorů z Veselska, Strážnicka a Horňácka, že nemají šanci se dostat do pobytového zařízení s kvalitní sociální a zdravotní péčí. Právě nový Dům pro seniory ve Veselí nad Moravou, který by měl vzniknout v těsné blízkosti zdejší polikliniky, by měl této situaci výrazně napomoci,“ uvedl pro městský web starosta Veselí Petr Kolář.

Veselané pro výstavbu poskytnou nezbytné pozemky. Od areálu si slibují moderní prostředí se zahradou i zdravotnickou péčí. Podle mluvčí Veselí Olgy Svoják žije na Veselsku nejvíce starších lidí z celé jižní Moravy. Předpokladem je navíc jejich další nárůst. V novém domově by mohlo najít zázemí až sedmdesát z nich.

Mezitím se opravuje zařízení podobného typu v Hodoníně, S-centrum v ulici Na Pískách. Tamní budovu velmi poškodilo tornádo v roce 2021. Modernější náhrada měla vzniknout v sousedním Rohatci, Jihomoravský kraj ale nakonec kvůli ekonomickým podmínkám plán změnil.

close info Zdroj: Olga Svoják zoom_in Podpis memoranda o výstavbě domova důchodců ve Veselí nad Moravou. Na snímku zleva starosta města Petr Kolář a Jihomoravský hejtman Jan Grolich.