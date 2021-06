Kyjovští přistoupili k vyklizení soukromých domů, jejichž majitel si po odhalení velkokapacitní varny pervitinu odpykává jedenáctiletý trest, po maratonu jednání a správních řízení. Ulice v okolí nemovitostí je uzavřená.

„Domy patří Františku Maturovi, pravomocně odsouzenému za nedovolenou výrobu a prodej drog a obecné ohrožení z nedbalosti. Práce podle předběžných odhadů potrvají nejméně pět dnů,“ uvedl vedoucí právního odboru radnice Filip Zdražil.

Ty má na starosti firma, která před pěti lety likvidovala i ilegální sklad více než deseti tun chemikálií v Nedvědici na Brněnsku. „Nejdříve přistoupíme k selekci. Je klíčové, zabránit jakékoliv reakci mezi chemikáliemi. Vytvoříme jejich skupiny, a ty budeme postupně odvážet,“ řekla mluvčí firmy Suez Kateřina Kodadová.

Předpokládá, že i v Kyjově půjde o zhruba deset tun chemických látek.

Pracovníci začali v parném pondělí s průzkumem jednotlivých místností a přilehlých prostor. „Střídají se, mají ochranné obleky a máme pro ně dostatek tekutin. Podle prvotních informací se zdá, že nás zdrží nahromaděný materiál a bude se muset prořezávat zeleň, která tam je,“ přiblížila mluvčí.

Přesto odpoledne nastaly problémy. Na základě rozhodnutí velitele profesionálních hasičů policisté evakuovali 39 lidí bydlících v nejbližším okolí. Důvodem byla chystaná manipulace s nalezenou nebezpečnou látkou. Doba evakuace neměla přesáhnout dvě hodiny. Jak uvedl vedoucí právního odboru, při úvodním vstupu nebylo zapotřebí odvrtávat zámky domů. „Na základě exekuce, jsme vyzvali policii, která má klíče od nemovitostí, aby nás pustila dovnitř. Majitel o tom ví, protože byl vyzván, aby konal on sám. Ten v řádné lhůtě nekonal. Jelikož je ale pravomocně odsouzen a je ve věznici ve Valdicích, tak je s ním komunikace poměrně složitá,“ přiblížil Zdražil.

Likvidace chemikálií má vyjít předběžně na téměř dva miliony korun. „Účet půjde za městem Kyjov. Požádáme o součinnost Jihomoravský kraj, ostatně, od něho už máme přislíbenou dotaci 180 tisíc korun na likvidaci části tlakových lahví. Vzhledem k tomu, že postupujeme formou správního řízení, tak je naší povinností potom vymáhat náklady po povinném,“ vysvětlil vedoucí radničního odboru.

Na zajištění akce spolupracují také hasiči, zaměstnanci technických služeb, strážníci a také třicítka policistů. „Policisté budou odklánět dopravu v pracovní dny maximálně do 2. července v době mezi 8. a 18. hodinou v místě úplné uzávěry komunikace. Do uzavřeného prostoru se v tuto dobu dostanou pouze lidé, kteří tady bydlí. Kromě toho budeme střežit místo prací a vyžádá-li si to situace, budeme také doprovázet vozidla odvážející chemikálie do místa likvidace,“ informoval krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Dopravní omezení se týkají části Komenského třídy od křižovatky s Nětčickou ulicí po křížení se sídlištěm Zahradní. „Bude pro veřejnost, až na několik málo výjimek, uzavřena, a to i v nočních hodinách. Řidiči i chodci budou nuceni využít objízdných, respektive obchůzných tras přilehlými ulicemi,“ doplnil Zdražil.