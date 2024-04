/VIDEO/ Zahájení stavby nové okružní křižovatky ve Veselí nad Moravou je především ve znamení čtyřek. A to nejen díky tomu, že by se po dokončeném kruhovém objezdu na silnici čtyřiapadesát měli řidiči projíždět za čtyři měsíce. Jde o čtvrtou okružní křižovatku na státní silnici ve městě. Staveniště firma převzala sice třetího, ale ve čtvrtém měsíci roku 2024.

Ve Veselí nad Moravou začala ve středu 3. dubna stavba okružní křižovatky na silnici I/54. | Video: Deník/Petr Turek

Novinka mezi poliklinikou a železnicí má zvýšit bezpečnost a zlepšit přehlednost křižovatky. Propojuje hlavní tah na Slovensko I/54 s krajskou silnicí ve směru na průmyslovou zónu a Kozojídky a místní silnicí vedoucí k nejlidnatějšímu veselskému sídlišti, k Hutníku.

Nově spojí Blatnickou, Dvořákovu a Kollárovu ulici. „Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a zlepšení plynulosti provozu. Součástí akce bude také zjišťování výšky nákladních aut ve směru z Blatnické ulice k podjezdu železniční trati nad Svatoplukovou ulicí,“ uvedl v informační zprávě ředitel Ředitelství silnic a dálnic pro závod Brno David Fiala.

Starosta Petr Kolář upozornil na fakt, že půjde už o čtvrtou okružní křižovatku ve Veselí nad Moravou na silnicích první třídy. „Dvě nedávno postavené okružní křižovatky na křížení silnic I/54 a I/55 v centru našeho města se osvědčily. Stávající křižovatka ulic Blatnická a Kollárova je velmi frekventovaná a zároveň nepřehledná. Kruhový objezd výrazně napomůže plynulosti i bezpečnosti dopravy v této části města,“ sdělil první muž veselské radnice.

Stavba vyjde na téměř dvacet milionů korun bez daně. A jak přiblížil oblastní šéf firmy Swietelsky Stavební Tomáš Hrabina, dělníci budou pracovat od dubna do července s tím, že stavba je specifická množstvím inženýrských sítí, které lokalitou vedou. Silnice I/54 zůstane průjezdná, a to díky tomu, že se okružní křižovatka bude budovat po polovinách. „Hlavní trasa I/54 pojede v kyvadlovém provozu řízená světelnou signalizací,“ přiblížil Hrabina.

Zahájení stavby nové okružní křižovatky na silnici I/54 ve Veselí nad Moravou.Zdroj: Deník/Petr Turek

Na semafory tak nákladní auta projížděla pod dohledem městské policie už od středy. „Osobní auta již mají vyznačené objízdné trasy po místních komunikacích,“ podotkl oblastní ředitel republikových silničářů.

Dopravní omezení

Naopak paprsky na Kozojídky, tedy do Kollárovy ulice a stejně tak do Dvořákovy ulice jsou uzavřené zcela. Nákladní auta mají do Kollárovy ulice objízdnou trasu po silnici I/55 přes Zarazice.

Vzhledem k uzavření části Blatnické ulice pro osobní dopravu, musejí řidiči počítat i s tím, že se nedostanou na parkoviště u smuteční síně. Místo něj mají pro osobní auta využívat v průběhu stavby parkoviště ze zadní strany hřbitova či u železáren.

Peníze a další plány

Většina nákladů za novou stavbu sice půjde za republikovými silničáři, svou částí však přispěje i městská kasa. „ŘSD hradí všechno, co se týká komunikace. Od obrubníků dál je to už záležitost města, které platí cyklostezky, chodníky, přeložky i laserové zařízení pro výškovou detekci nákladní aut,“ vysvětlil starosta.

Po dokončení okružní křižovatky mohou své plány přetavit v realitu také krajští silničáři. „Veselí – průtah je projekčně připravený. Předpokládám, že pokud bychom ještě měli finance, pokračovali bychom v průtahu, jakmile skončí práce na okružní křižovatce. Uvidíme, podle vývoje soutěží,“ přiblížil Deníku vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

Jako možné termíny pro opravy Kollárovy ulice, tedy silnice mezi železárnami, střední školou a novou průmyslovou zónou ve směru na Kozojídky, připadá podzim tohoto roku nebo jaro příštího roku. V samotných Kozojídkách se má pak začít s opravami průtahu dvaadvacátého dubna.