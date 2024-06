Hodonín si následně nechá zpracovat takzvaný akční plán, z něhož se budou vybírat změny ke schválení. Deník přináší některé z návrhů, které projektanti představili při posledním setkání. Zpracovaný dokument vyšel z dat týkajících se intenzity dopravy či průzkumu toho, jak se lidé v provozu chovají. Zapojilo se do něj skoro tři sta domácností. Cílem je mimo jiné snížit zatížení ulic projíždějícími auty.

Rozvojové lokality

Projektanti řešili napojení rozvojových ploch na současnou síť silnic. Možný je rozvoj rozsáhlejší zástavby pro bydlení ve čtyřech lokalitách.

Na Lučině za Brněnskou ulicí se počítá až s tisícovkou nových obyvatel a desítkami zaměstnanců v obchodě.

se počítá až s tisícovkou nových obyvatel a desítkami zaměstnanců v obchodě. Kasárna s napojením na Žižkovu a Brněnskou , kde by mohlo přibýt dva a půl tisíce lidí.

, kde by mohlo přibýt dva a půl tisíce lidí. Na Výhonu s dopravním napojením U Přejezdu a na Měšťanskou se počítá s 660 nově bydlícími.

U Přejezdu a na Měšťanskou se počítá s 660 nově bydlícími. U Lázní s napojením na Purkyňovu ulici je odhad 550 nových obyvatel.

Bariéry

Projektanti ze společnosti DHV PRO navrhli možnosti, jak překonat trojici výrazných překážek, které tvoří Stará Morava, železniční koridor a silnice I/55, tedy výhledově dálnice D55. „Pro překonání Staré Moravy jsou navrženy nové lávky pro pěší a cyklisty: Koupelní, K lávce, Štěpnice,“ stojí v návrhové části dokumenty.

U železnice by cyklistům pomohla stezka vedoucí přes Černý most, práce na něm ale podle informací Správy a údržby silnic mají začít nejdříve za dva roky. Další dvě možná řešení od navrhujících projektantů se týkají rozšíření podjezdu v Brněnské ulici a úpravy podjezdu v Marxově ulici, kde by pak mohla vzniknout pro auta jednosměrka.

Jako třetí v pořadí řeší odborníci otázku, jak překonají pěší a cyklisté silnici I/55 a výhledově dálnici D55. Jako první uvádějí podjezd na Pánově, který má navazovat na připravovanou pánovskou cyklostezku od Ratíškovic vedoucí za Slováckým statkem směrem k autoservisu Vase. Deník o stezce psal TADY.

Druhou navrhovanou novinkou je lávka u Mutěnky, a to na západní straně železnice nebo případně přímo v její trase. Zároveň se počítá i s lávkou u Zoo. „Pro uzpůsobení dálnici bude postavena nová lávka a stávající přesunuta na nové místo u Staré Moravy,“ zní citace dalšího strategického návrhu.