/FOTOGALERIE/ Zatímco nový kruhový objezd u hodonínské části Pánov je už průjezdný, o necelých pět kilometrů dále je nové omezení. Na sto dní je od pondělí uzavřený vjezd do Hodonína, kterým do města řidiči přijíždějí od Břeclavi a napojují se na Velkomoravskou ulici. Začaly tam opravy mostu.

Začala oprava mostu u vjezdu ze silnice I/55 do Hodonína. | Video: Deník/Petr Turek

„Právě sem jede fréza, ta pak vyfrézuje asfalt. Ještě dnes zbouráme svodidlo. Pak budeme pokračovat zábradlím. Půjdeme asi metr do hloubky. Nosníky zůstanou, ale udělá se nová betonová deska i opěry,“ popsal v pondělí dopoledne postup prací stavbyvedoucí Stanislav Bohůn.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková Deníku řekla, že pracovat se bude po polovinách silnice. S tím souvisí i uzavírka a uzavření vjezdu do Hodonína přes most.

„Jeden směr pojede po silnici třetí třídy III/42222,“ vzkázal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Do Hodonína se tak řidiči ze silnice I/55 dostanou sjezdem u křižovatky v blízkosti čerpací stanice OMV, a to při odbočení na Lužice. Tamní Bojanovickou ulicí se pak auta dostanou do Hodonína na Velkomoravskou ulici a u zahrádkářské kolonie Kapřiska se napojí na silnici I/51, tedy na tah na Slovensko. Naopak výjezd z Hodonína po silnici I/51 je jednosměrný.

Zdejší most si vyžádal opravy zejména kvůli špatné izolaci, zatékání a s tím související degradaci přemostění. Stavební firma má na rekonstrukci a zprovoznění 105 dnů. Most tak má být opravený zhruba do konce září.