Kraj bude mít celkově kvůli zrušení superhrubé mzdy o 677 milionů korun méně, než se plánovalo v roce 2020. Celkem kvůli daňovým změnám a propadu ekonomiky přijde kraj o 1,2 miliardy korun. „Rozpočet, který byl schválený, je na rovinu v nouzovém režimu, jak jsme ho nazvali Hra o přežití. To pořád platí. Doufáme, že parlamentem projde nějaká varianta rozpočtu a hlavně daňového balíčku, která pro nás nebude znamenat game over," komentoval hejtman Jan Grolich.

S návrhem rozpočtu nesouhlasili pouze zastupitelé SPD, naopak opoziční ANO i sociální demokraté byli pro. „Rozpočet podpoříme. Kdy jindy táhnout za jeden provaz než teď," řekl předseda zastupitelského klubu ANO Milan Vojta.

Výhrady k rozpočtu měl bývalý hejtman Bohumil Šimek. Měl problém se seškrtáním dotací obcím třeba na vodovody. „Je spousta obcí, které jsou na hranici možností s vodou. Nemohou se rozvíjet, komfort výrazně klesá. Byl bych rád, aby na tuhle oblast do budoucna bylo pamatováno," sdělil.

Největší diskuze byla na zastupitelstvu k oblasti dopravy, kde na stávající ani nové krajské investice není v rozpočtu ani koruna. „Peníze jsou jen na spolufinancování těch, které jsou hrazeny z integrovaného regionálního operačního programu. Přijali jsme usnesení, že z daňového přebytku z roku 2020, který určitě bude, peníze půjdou hlavně do dopravy a dopravních staveb," oznámil Grolich.

Konec MotoGP na jižní Moravě

Zrušení motocyklové Grand Prix v Brně v roce 2021 odhlasovali po brněnských i krajští zastupitelé. Hlavní důvod je požadavek na zásadní opravy povrchu dráhy za zhruba sto milionů korun.

Třeba opoziční zastupitelé za ANO se hlasování zdrželi. „Je to faktický pohřeb MotoGP na jižní Moravě,“ řekl Milan Vojta. Pro hlasovalo jen pětatřicet zastupitelů.

Promotérská společnost Dorna závody v Brně nezařadila do kalendáře pro příští rok. „Smlouva neplatí, protože Dorna nás nezařadila do kalendáře, tím pádem po nás nebude požadovat poplatek šest milionů eur za rok 2021," uvedl hejtman Grolich.

Pro další roky požadovala Dorna roční zalistovací poplatek devět milionů eur. „Za pět let by to znamenalo částku 1,4 miliardy korun a v současné situaci si nedokážu představit, že bychom zavázali město i kraj k tomu, aby tak vysokou částku mělo nějak ufinancovat," sdělila před časem brněnská primátorka Markéta Vaňková.