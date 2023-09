/FOTOGALERIE/ Motorové pily a vůně dřeva. Prostranství před kinem Koruna v Břeclavi na celý týden obsadili řezbáři. Čtveřice umělců, kteří se účastní letošního Dřevosochání, pracuje na historických osobnostech spojených s místním, původně lichtenštejnským, zámkem.

Dřevosochání v Břeclavi v roce 2023. | Video: Deník/Iva Haghofer

Hotové sochy, které řezbáři představí v pátek ve čtyři hodiny odpoledne, mají lidem v budoucnu ukazovat právě cestu k zámku. „Dohodli jsme se s místostarostou Petrem Vlasákem, že je umístíme před bývalou radnici, kde by měly navádět lidi k zámku,“ potvrdil břeclavský řezbář Josef Fröhlich.

Ten po celý týden pracoval na soše Vladislava Velena ze Žerotína. „Typický je knírkem, jak vidíte. Jinak to ale byl jediný ze Žerotínů, který se tady v Břeclavi narodil. Byl také v odboji proti katolickým vojskům. Nakonec skončil v Polsku. Tam, tuším, i zemřel. Byl to velký vojevůdce,“ představil svou sochu Fröhlich.

Chci, aby měla Břeclav svou jezdeckou sochu, říká o Břetislavovi a Jitce řezbář

Na dobu, kdy zdejší hrad drželi Husité, zase odkazuje postava umělce Martina Lekavého z Mikulčic. „Jde o období mezi lety 1426 až 1430. Symbolicky jsem zde vytesal jako jeden z atributů kalich. Stejně tak i možnou podobu tehdejšího hradu, a to obrannou zeď, takzvaný dožon, který tam kdysi stával. A to v době, než byl hrad s věží přestavený do nynější podoby zámku,“ vyprávěl zase mikulčický řezbář.

Dvojici umělců doplnili kolegové Josef Hodonský, jenž až do pátečního odpoledne pracuje na soše Přemysla Otakara I., a Jan Huňař. Ten si zase vybral knížete Břetislava, který v jedenáctém století město založil.

Zdroj: DENÍK/Tereza Hunkařová