A potvrzují, že po instalaci kamer se tady doprava zklidnila. „Je to mnohem lepší, i když jsem tady ještě zahlédl rychle jedoucí auto. Řidič jel jako blázen. Myslím, že by tady u školy pomohl u přechodu semafor. Přece jen řadě projíždějících řidičů chybí ohleduplnost a často nezastaví, aby lidé mohli přejít na druhou stranu silnice,“ uvedl Marek Novák z Strážovic.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkFrekventovaná silnice má sice pro Strážovické i pozitivní přínos, který souvisí především s četnými autobusovými spoji mezi Brnem a Kyjovem. Na druhé straně znamená zvýšený počet aut také výrazné nebezpečí pro místní i jejich majetek. Auta tady například už dvakrát nabourala do nedávno opravené hřbitovní zdi. „Do staré zdi nikdy, do nové zdi nám pak vletěla auta hned dvakrát, jednou dokonce spadl pomník. Řidič, který se pak snažil utéct, měl popité. Následně jsme požádali Ředitelství silnic a dálnic o svodidla kvůli ochraně osob a majetku. Jsme rádi, že máme nyní svodidla až ke vjezdu na hřbitov,“ přiblížil dříve rizikové místo starosta Petr Markus.

Místním má navíc zvýšit komfort nová téměř půlkilometrová komunikace pod silnicí I/54 v blízkosti Selského dvora. Na novou cestu získala obec peníze z ministerstva pro místní rozvoj. Za pět milionů korun má získat ulice zcela nový povrch Ten tak nahradí nyní rozsáhle poškozenou vozovku. „Už máme vysoutěženou firmu, je dohoda, že se začne, jakmile to umožní počasí,“ sdělil starosta. Každopádně nový asfaltový povrch na silnici má být hotový do konce letní prázdnin. Následně je v plánu doplnit do opravené ulice veřejné osvětlení.