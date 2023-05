/FOTO, VIDEO/ Drsný příběh, avšak skutečný příběh drogového pekla přivezl Revolution train. Protidrogová vlaková souprava zastavila ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Uvnitř jsou kinosály a interaktivní místnost.

Protidrogový vlak Revolution train ve Veselí nad Moravou. | Video: Deník/Petr Turek

Vlak ukazuje, jak jednoduše lze propadnout drogám, jak je těžké se závislosti zbavit a jak právě kvůli drogám může člověk udělat nešťastného sebe, rodinu i další lidi.

S unikátním soupravou a jejím obsahem se mohli minulý týden seznámit příchozí ve Zlíně a Vizovicích. Následně se přesunul do Jihomoravského kraje. A od pondělního rána se otevřel žákům základních škol, kteří zavítali na vlakové nádraží ve Veselí nad Moravou.

„Program trvá sto minut a je určený jak pro školní skupinky od dvanácti do sedmnácti let, tak i pro širokou veřejnost od deseti let. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku,“ uvedla mluvčí veselské radnice Simona Dufková.

Vstup je díky podpoře města po celou dobu zdarma. Po školách se vlak zpřístupní v pondělí odpoledne i veřejnosti, a to od šestnácti hodin. Od jeho výjezdu v roce 2016 mohli protidrogový vlak Revolution train navštívit zájemci v Německu, České republice, na Slovensku i v Polsku.