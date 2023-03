Větší potenciál vidí u investic, s nimiž pracuje poslední tři roky. S rostoucí inflací snižující hodnotu pomalu bobtnajících úspor se jen utvrzuje v přesvědčení, že dělá dobře. „Investuju do akcií, kde je riziko sice vyšší, ale výnos o to lepší. Šetřím, jelikož čím déle do toho sypete, tím složené úročení za dvacet až třicet let udělá neskutečný rozdíl,“ tvrdí Kocourek.

Navzdory nízkému věku téma považuje za důležité. S tím souhlasí také šestadvacetiletý Tomáš Karlík. S penzí od státu podle svých slov příliš nepočítá, cestou klasických úspor se ale rovněž nevydává. „Snažím se spíš o tom, abych si vytvořil příjem, který mi vydrží i přes důchod. Ať už je to nemovitost a její následný pronájem nebo jiné investice,“ sdělil.

Průměrný důchod se v současné době pohybuje kolem dvaceti tisíc korun.Zdroj: Deník/Lukáš IvánekPeníze na stáří se chystá odkládat i Tibor Taibl. Zatím se ale, jak říká, k tomu nedokopal. Úspory nyní řeší jinak. „Jsem celkem velký šetřílek, takže počítám s tím, že něco mít budu. Penzijní spoření si ale vyřídím také,“ plánuje. Přesto ho více než suma nachystaná na důchod nyní trápí nedostupnost bydlení. Rád by si pořídil své, náklady a potřebná částka do startu jsou však pro něj zatím příliš vysoké.

Podobně jako předchozí trojice mluvili také další oslovení Hodoňané do třiceti let. Ve hře je, že do penze mohou jít až před sedmdesátkou.

Množství dvacátníků spořících si na stáří neustále roste. Alespoň podle experta z Penzijní společnosti České spořitelny Martina Stehlíka. V této věkové kategorii má jen u nich smlouvu doplňkového penzijního spoření více než 110 tisíc klientů. Ve srovnání s rokem 2018 jde o dvojnásobný počet, současní dvacátníci tvoří mezi klienty téměř čtvrtinu.

„To, co podle nás dělá z penzijního spoření nejvýhodnější finanční produkt, je jeho nízkonákladovost a možnost čerpat příspěvek zaměstnavatele, spolu s příspěvky státu a daňovými úlevami,“ řekl Deníku Martin Stehlík.

Jednou z výhod je podle něj i možnost nechat si vyplácet naspořené peníze formou takzvaného předdůchodu, tedy ještě před odchodem do penze. „Uvažované zvyšování věku odchodu do důchodu této unikátní výhodě ještě přidává na důležitosti,“ dodal expert spořitelny.