Nového faráře a také děkana mají v Kyjově. Tím je Pavel Stuška, který působil šest let jako rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Nový úřad přijal při páteční mši, kterou v Kyjově sloužil biskup Antonín Basler. V úvodu si tak přítomní mohli vyslechnout čtení dekretu o vedení farnosti. „Farníci mě přijali velmi pěkně. Změna je vždy nelehká událost, protože otec Vladimír tu byl řadu let a s farníky si na sebe zvykli. Myslím si, že měli moc pěkné vztahy,“ řekl nový kyjovský farář.

Pavel Stuška vystřídal v Kyjově Vladimíra Mrázka, který přešel do čela vizovické farnosti i tamního děkanátu. Rodák z Přerova působil v Kyjově deset let.

Změna nastala také ve Veselí nad Moravou. „Z Veselí nad Moravou odchází dosavadní farář a děkan Monsignore Václav Vrba, který bude nově sloužit jako farář ve Stříteži nad Ludinou,“ informoval o další personální změně z rozhodnutí administrátora diecéze biskupa Josefa Nuzíka mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Místo Václava Vrby, tedy faráře ve Veselí a děkana veselského děkanátu, zaujal Andrzej Bystrzycki. Ten byl do letošních červencových změn farářem ve Štítné nad Vláří, tedy na Zlínsku. Podle informací z veselské farnosti převzal Andrej Bystrycki nový úřad ve středu devatenáctého července.

V čele hodonínského děkanátu se novinka teprve chystá. Jak informovala mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová, do Hodonína se přesune Tomáš Koumal, který byl od roku 2016 farářem u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla. „Po prázdninách se bude stěhovat do Hodonína, kde bude farářem a současně děkanem hodonínského děkanství. Tam vystřídá dosavadního faráře a děkana Josefa Zouhara, který zde byl farářem od roku 1989, děkanem od roku 1999 a na podzim zde oslaví své osmdesáté narozeniny,“ sdělila mluvčí brněnské diecéze.

Jak vysvětlil generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka, změny v ustanovení kněží nejsou samoúčelné, ani nejsou „změnami pro změny“. „Vše je vedené pastoračními potřebami farností celé diecéze a s využitím charismat jednotlivých duchovních tak, aby byl kněz co možná největším obdarováním pro věřící, kterým má sloužit,“ uvedl vikář na webu biskupství. Změny podle něj souvisejí například s každoročním svěcením nových kněží, nemocí nebo úmrtí kněží, kteří byli v aktivní službě nebo s přechod z kaplanské role do služby faráře. „Naše diecéze stejně jako i ostatní diecéze v Evropě zažívá trend stárnutí a úbytku kněží. Letos byl pro naši diecézi vysvěcen pouze jeden novokněz. Myslím, že je to výzva mimo jiné k tomu, aby mnoho činností, které doposud dělali kněží, převzali laici, a to jak z řad dobrovolníků, tak i formou zaměstnání na plný úvazek,“ uvedl Kafka.

Olomoucká arcidiecéze zveřejnila ale i další změny. Jedna z nich se týká i Strážnice. Nově jako výpomocný duchovní tady bude sloužit Jan Můčka, který po třiatřiceti letech odchází z farnosti Újezd u Valašských Klobouk. Nové správce má také římskokatolická farnost ve Vnorovech, a to Petra Hofírka. Ten k tamnímu dominantnímu chrámu svaté Alžběty přichází z farnosti Dolní a Horní Němčí.