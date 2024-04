/FOTO/ Naplnili pomyslný batoh odhodláním a vyrazili vstříc radosti i velké odpovědnosti. Partneři Stanislav Moos a Daniela Bartálová si krátce po narození dcery v Hodoníně splnili velké životní přání a otevřeli kavárnu. Pojmenovali ji podle blízké školy, Duhovka cafe.

Partneři Stanislav Moos a Daniela Bartálová si krátce po narození dcery v Hodoníně splnili velké životní přání a otevřeli kavárnu. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

Je chvíli před polednem, do otevření zbývá pár hodin. Ještě než se objeví první zákazníci, mladý pár s dcerkou v náručí vypráví, co všechno musel zvládnout, aby místem mohla vonět káva.

„Pro mě je to splněný sen. V kavárnách jsem začala pracovat hned, jak to bylo možné. Za několik let jsem jich prošla několik. Ta práce mě moc baví a dávám jí hodně. Bylo mi jen líto, že energii nemohu věnovat svému podniku,“ říká Deníku Daniela Bartálová.

Přání jí výrazně pomohl splnit partner Stanislav, který je – jak říká Daniela – akčnější než ona. Nápadu se rychle chytil a dodal jí potřebnou odvahu. „Byl hnacím motorem, do kterého jsem já zase přidávala nápady,“ usmívá se Daniela.

Zatímco společně zařizovali prostor a vše potřebné k otevření, očekávali narození dcery. Obcházeli vhodná místa až narazili na místnost se zázemím poblíž školy a dětského hřiště v hodonínské části Bažantnice.

„Nadchlo nás to tady,“ přikyvuje Stanislav. Věděli, že chtějí menší a klidnou kavárnu. V Bažantnici v minulosti bydleli a podnik podobného ražení jim tam chyběl. V nabídce mají dezerty či výběrovou kávu.

„První reakce nás moc mile potěšily, až jsme to nečekali,“ shodují se partneři.

Provoz kavárny musí sladit s péči o dceru. I díky vhodnému skloubení pracovní doby Stanislava a pozdějšímu otevření podniku se jim to, jak tvrdí, daří. „Navíc máme super babičky a kamarádky,“ vysekává Danielu pochvalu nejbližším.

Aby se postavili na vlastní nohy, museli si půjčit peníze. Na opravy či vybavení. Vypráví, že šlo o investici, bez které by to nešlo. „Nejsme z toho ve stresu, jsem naopak klidný. Vždycky to nějak dopadne. Co nám pomůže, že se budeme v noci budit z toho, že něco dlužíme?“ vysvětluje Stanislav.

Obavy nemají ani po zkušenostech z minulých let, kdy na gastronomii dopadla covidová omezení a následně vysoké ceny energií kvůli ruské agresi na Ukrajině.

„Správná doba asi nebude nikdy. Pokaždé je něco. Nechtěli jsme ztrácet čas, naopak jsme do toho šli hned. Doba může být úplně růžová, otevřeme kavárnu a přijde covid. Nikdo asi přesně neví, co všechno se může stát. Snažíme se aktuálnímu dění přizpůsobit,“ dodává Stanislav.