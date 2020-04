Jak už Hodonínský deník informoval, dům městu odkázali manželé Žůrkovi. „Rada zastupitelstvu doporučila ze dvou variant prodej nemovitosti pro zubní ordinaci. Důvodem je společenský dopad zajištění této zdravotní péče, které v okolí není mnoho,“ osvětlil místostarosta Ladislav Ambrozek.

Zubař požádal město o koupi budovy jako první s tím, že tady chce rozšířit stomatologický tým a přijmout nové pacienty. „Součástí kupní smlouvy bude i smluvní pokuta, aby tam zubní ordinaci opravdu provozoval,“ přiblížil Ambrozek. Město počítá podle znaleckého posudku s dvoumilionovým příjmem za prodej budovy.

Jako druhý zájemce se ozval bývalý místostarosta Vítězslav Krabička. Radnici nabídl i o dvě stě tisíc korun víc za objekt, kam by rád přesunul advokátní kancelář. „Jde o velice zajímavou nemovitost na přestavbu. Nejsem proti zubní ordinaci, ale pokud by byla vyhlášená soutěž, tak do ní půjdu,“ řekl v úterý opoziční zastupitel a advokát s tím, že by město mělo volit transparentní způsob výběru.

Tento držitel ceny Přístav, kterou uděluje Česká rada dětí a mládeže, oslaví v příštím roce třicet let právní praxe v Hodoníně. „Rád bych si tady ze šikovného právního koncipienta vychoval nástupce,“ prozradil šedesátiletý advokát.

Radniční odbor ekonomiky a financí radním doporučil prodej nejvyšší nabídce při minimální ceně podle znaleckého posudku. Naopak oddělení nakládání s majetkem je pro prodej předem vybranému zájemci, a to zejména s přihlédnutí k nedostatečnému počtu zubní lékařů ve městě.

Poslední slovo budou mít ale zastupitelé. Jejich zasedání se ale kvůli protikoronavirovým opatřením posune z dubna na květen.

Polovinu domu i s parcelou odkázal městu v závěti tiskař a malíř Jaroslav Žůrek, který zemřel ve věku čtyřiaosmdesáti let krátce po výstavě v hodonínské knihovně v únoru 2014. Podobně se rozhodla i jeho manželka Milena, která vydechla naposled o více než tři roky později.