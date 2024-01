Opodál se nabízí propojení do podzemí. Po točitých schodech se návštěvník dostane pod povrch, kde si může při hře přičichnout k tomu, jak rozmanitý je život právě v podzemí. A to už tím, jak žížala zatahuje do země list. Návrat může být i relaxační. „Jsem z toho hledání celá unavená. Na chvíli si zalezu…“ láká průvodcovská užovka.

A kam láká? Do pohádkové skrýše. Do pohodlné místnosti, kde se lze zasnít a zaposlouchat do bělokarpatských pohádek. Host už překročil historické hradby města Veselí do další části Domu přírody, odkud je jako na dlani vidět jak záhyb řeky Moravy, tak svahy Bílých Karpat.

Návštěvnické středisko ale nabízí řadu dalších atrakcí a zastavení, a to také pod širým nebem. Expozice jsou totiž i venku. Právě tam je k vidění práce inženýra Bobra, meandrující řeku nebo i dole volně přístupné posezení. Nový komplex poskytne návštěvníkům především bohatý servis informací o přírodě, krajině a kultuře Bílých Karpat.

Jak doplňuje jednatelka organizace a manažerka návštěvnického centra Jitka Říhová za současnou podobou Domu přírody Bílých Karpat je sedm let příprav, práce a také shánění peněz. Zdejší organizaci Českého svazu ochránců přírody se je podařilo sehnat z evropských prostředků přes operační program životního prostředí, z Jihomoravského kraje a také od domovského města. Přes zimu se mají ještě expozice Domu přírody doladit tak, aby se návštěvníkům na jaře otevřely v plné parádě.