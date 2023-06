Se studií obnovy parku poničeného tornádem se seznámí lidé v Hodoníně

Celá přestavba odstartovala v závěru loňské zimy. Město vysoutěžilo stavební práce i s daní za 63,5 milionu korun. Za více než rok se ale tato částka posunula o něco výše, a to k šestašedesáti milionům. Zřejmě nejvýraznější dodatek smlouvy o dílo měli městští radní na stole na svém posledním jednání. „Dodatek, který projednávali radní města, se týkal změn, které se u takto velkých akcí v průběhu stavby občas objevují a s nimiž projekt nepočítal nebo v něm došlo ke změnám. V tomto případě se jedná o zřízení nové vodovodní přípojky a oplocení venkovního areálu, jež poškodilo tornádo,“ nastínil mluvčí radnice.

Přitom hned na úvodním dodatku se podepsala aktuální situace ve východní Evropě. „Z důvodu mezinárodní krize vyvolané válečným konfliktem na Ukrajině a z toho plynoucího nedostatku určitého stavebního materiálu a z důvodu vizuálního druhového sjednocení prvků v rámci nástavby byla učiněna záměna materiálu oken z modřínu na hliníkové profily a změna dřevěných profilů podlahových nosníků,“ stojí v první změnovém listu stavby. Další změny si pak vyžádala úprava instalačních rozvodů ve druhém nadzemním podlaží dřevostavby.

Jako termín dokončení je na baneru, který na staveništi informuje o výstavbě návštěvnického centra, uvedené září tohoto roku. Mimo jiné ale zbývá také nainstalovat dodávku výstavní expozice, kterou město vysoutěžilo i s daní 17,2 milionů korun.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Do nového se těší i ve Středisku volného času. Jeho Ekocentrum Dúbrava totiž působilo před více než rokem právě v nyní přestavovaném objektu. „Zvenku je to zajímavá stavba, ale pro nás je důležité, jaké to bude uvnitř. Zatím jednáme s městem kdy a za jakých podmínek se budeme moci nastěhovat do nového,“ sdělila v pondělí ředitelka hodonínského Střediska volného času Šárka Látalová.

Ekocentrum i se svými kroužky se totiž na začátku minulého roku stěhovalo do stísněných prostor jiného pracoviště a do škol. „Těžko můžeme mít chovatelský kroužek v tělocvičně. Každopádně se snažíme a nic jsme neomezili. Snažíme se dětem vše vynahradit,“ podotkla ředitelka.

Dům přírody má návštěvníkům především přiblížit národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava, nabídnout výukové programy či audiovizuální sál pro šestapadesát hostů. „Hlavní vchod zavede návštěvníky do nově vytvořeného vestibulu, který by měl sloužit jako informační centrum a jako první kontaktní bod pro návštěvníky. Bude obsahovat i všechny společné prostory, sociální zařízení a kanceláře. Z vestibulu se bude vstupovat do ostatních zón, například do přístavby dřevěného patra určenou pro expozice, ale i do speciálních prostorů, učebny, tvůrčí dílny a do rozlehlé zahrady,“ přiblížil již dříve mluvčí radnice.

Městu se podařilo na návštěvnického centrum sehnat vícezdrojovou finanční podporu. Zároveň také už vysoutěžilo pořízení filmu a videospotu pro Dům přírody i s daní za více než dva miliony korun.