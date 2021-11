V úterý zapaluje svíčku na hrobu svých předků Miloslav Mrkus, přijel z Hodonína. Je rád, že kameníci z hodonínské firmy dokončili opravu pomníku pár dní před Svátkem zesnulých. „Vyšlo nám to. Jsou tady šikovní pracanti,“ chválí starší muž hned u vchodu, poblíž poškozené malované kapličky. Řada lidí kvůli tornádu prožívá nejsmutnější Dušičky, ale s jakousi nadějí.

Na opravě hrobů pracuje několik kamenických part. Jedna je až z Ostravy. Patří k ní brigádník Tomáš Přikryl pocházející z Veselí nad Moravou. V úterý obrušuje pomník schovaný pod provizorním stanem. Dopoledne totiž propršelo. „Makáme déšť nedéšť, dušičky nedušičky. Měsíce. Od soboty, teda za nějaké čtyři dny jsme stihli obnovu čtyř hrobů. Celkově netuším. Jeden celý hrob jsme kompletně dokončili teď v neděli v půl osmé večer. Majitel nás prosil, chtěl ještě ten večer zapálit svíčku,“ popisuje mladý muž.

Láska mezi náhrobky

V Mikulčicích začal pomáhat jako dobrovolník na střechách, pak jej zaučili na kameníka. Řemeslnou brigádu má jako druhou práci. A usmívá se. „Našla si mě tady partnerka. Možná v Mikulčicích už zůstanu,“ zmiňuje a přitom se oklepává, při broušení je zaprášený od hlavy až k patě.

Kameníky chválí i místní důchodkyně Marie, které při tornádu odletěla deska s vyrytými jmény jejích rodičů až na vzdálený okraj hřbitova. „Ta parta od Ostravy jsou dobří pracanti. Pomník už zase stojí, jak má. Na Dušičky jsem si přišla zavzpomínat na rodiče a prarodiče, ale do kostela nechodím. Na hrob teď bohužel nemám moc času, tornádo mi vzalo barák, stavím dřevostavbu. A to je přednější. I tak to vypadá, že ještě na Vánoce zůstanu u syna,“ vypravuje. Hned poté se na chodníku ve hřbitovní uličce setká s dalšími postaršími obyvatelkami a probírají nejen opravy celé obce.

V Mikulčicích ale i v Moravské Nové Vsi po tornádu mnozí lidé hledali hroby svých příbuzných. Zničených pomníků napočítali v obou obcích na stovky. Vichr kosil pomníky bez úcty k zemřelým, a na některé napadaly zlámané větve či nejrůznější materiál. Pochvala na kameníky se nese i sociálními sítěmi. „Mám pocit jakoby všechny duše zase opět žily. Lidé se zase prochází a nosí věnečky, zapalují svíčky, prostě panuje zase blázinec na dušičky skoro jako dřív,“ napsala na Facebooku u skupiny z Mikulčic uživatelka Martina.

Práce je pořád dost

Byť se v Mikulčicích tyčí pahýly stromů, prostor už nevypadá jako z hororu. Jak ale upozorňuje kamenický brigádník Přikryl, i když tamní hřbitov za více než čtyři měsíce od přírodní katastrofy pěkně prokoukl, práce je pořád dost. Stovky rozzářených svíček a krásné věnce ale vypovídají o tom, že místní při všech starostech nezapomínají ani na své zesnulé blízké.

Na opravy hrobů po červnovém tornádu, které se prohnalo pěti obcemi či jejich částmi na Břeclavsku a Hodonínsku, vyčlenil balík peněz stát už v létě. Poškození lidé si žádali přímo na obcích. „Mohou si nárokovat až sto procent ceny z opravy náhrobku,” uvedla již dříve dosluhující ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Náklady na obnovu jednoho hrobového místa se vyšplhají až na statisíce.