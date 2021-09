Zaměstnanci zoo v úterý vylovili osazenstvo všech tří mořských nádrží, které se v pavilonu nachází, a nádrže jsou nyní už kompletně vypuštěné. „Velká část živočichů najde nový domov v Zoo Dvůr Králové nad Labem, další putují do Zoo Ostrava či Zoo Brno. Dosavadní chloubu pavilonu, samici žraloka černoploutvého, uvidí návštěvníci v Zoo Olomouc," sdělila mluvčí hodonínské zoo Marie Blahová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.