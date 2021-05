Lidé zde dostali už více než deset tisíc dávek. V posledních dnech zde zdravotníci naočkují zhruba 430 klientů denně. Díky dostatku vakcín se podařilo uspokojit naprostou většinu zájemců, kteří se už mohli nechat naočkovat. „Z více než dvou tisíc lidí v zásobníku, kteří čekali na svůj termín i více než měsíc, v něm zůstává jen asi 250 lidí. Výrazně se tak zkrátily lhůty,“ přiblížil situaci v úterý mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil. Od středy se navíc rozšíří rezervační systém i na věkovou kategorii 50+, tedy o padesátníky a starší.

Postupující očkování, pokles covid pozitivních a především snížení počtu pacientů s koronavirem na lůžkách umožňuje nemocnici pozvolný návrat do předchozího provozu. Ten tak po urologii obnovila v průběhu minulého týdne také ortopedie, kde na svůj termín zákroku čeká více než tři sta lidí. „Nicméně operovat se začíná velmi pomalu,“ podotkl mluvčí s tím, že návrat do předchozího normálu bude trvat ještě týdny, možná i měsíce. To podle něj souvisí především s tím, že personál návazné péče je stále vázaný na pracoviště s covidovými pacienty. To se týká nejen rehabilitačních sester, ale také lékařů anesteziologů. „Během největší pandemické vlny jsme měli čtyři covidové jednotky,“ připomněla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Veronika Neničková.

Nyní tak zůstávají v kyjovské nemocnici dvě, a to jedno na oddělení ušní, nosní a krční a druhým je infekční oddělení. „Na standardní lůžkách pečujeme o 55 až 60 pacientů. Pociťujeme mírný pokles,“ přiblížil Zdražil. Dalších šestnáct nemocných lidí je na intenzivní péči a ARO ve vážném stavu, který si vyžaduje resuscitační péči.

Podle úterních údajů krajských hygieniků bylo k poslední půlnoci v hodonínském okrese 736 lidí s covid pozitivními testy. Za pondělí jich přibylo 34. Od začátku pandemie zemřelo v regionu s novým koronavirem 482 lidí.