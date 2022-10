Novotný obhájil post starosty Čejkovic, za sebou má nové radní

Zato o obsazení postu místostarosty téměř dvoutisícové obce se vedla jednání, která vycházela z toho, že by funkce měla připadnout uskupení Občané pro Mikulčice. Ti ve volbách skončili druzí. Jenže místostarostou zatím zůstává Jan Vlašic, který obdržel jediný lidovecký mandát. „Pro naši vesnici by bylo velmi nerozvážné vzdát se zkušeností a vědomostí inženýra Jendy Vlašice. Opravdu jen díky Jendovi jsme to zvládli a za poslední rok jsme udělali kus práce,“ uvedl Dvořáček s tím, že během následujícího roku by se měl rozjet předávací a zaučovací proces pro to, aby mohla Vlašicovu práci převzít budoucí místostarostka.

Práce ale mají po tornádu v obci stále až nad hlavu. „Určitě. Víte, co se v Mikulčicích stalo a do toho normální život, takže je toho hodně. Navíc nám stát sice slíbil peníze na odstranění tornádových škod, ale vyúčtovávání není jednoduché,“ vyjádřil se starosta.

Prušánky mají nové vedení, starostou je pirát Zbyněk Němeček

Spolu s ním bude Těšičany a Mikulčany v obecní radě zastupovat Milan Kurka. Druhé v pořadí Občany pro Mikulčice pak Martina Fialová a Luděk Hanáček. Vítěz voleb z před čtyř let Nový směr, jehož bývalá lídryně Marta Otáhalová před čtrnácti měsíci odstoupila, skončil letos až třetí. Ocitl se tak se třemi mandáty mimo obecní radu.