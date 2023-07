Krok navazuje na červnové rozhodnutí městských zastupitelů, kdy většina z nich podpořila založení nové organizační složky Dům přírody. Jenže tento postup jen zvyšuje obavy v Ekocentru, které lákalo tisíce lidí před areál, kde se nyní staví. V tomto centru ekologické výchovy totiž počítali s tím, že se se svými kroužky a ekologickými programy pro děti z mateřských, základních a středních škol vrátí do modernizovaného a rozšířeného objektu.

Opustili ho loni v lednu. „Situace je nešťastná a pro nás překvapivá. Ptají se nás na to učitelé, školy, rodiče i děti. Mrzí nás to, protože jsme v dost provizorních podmínkách. Stěhovali jsme se s tím, že se budeme vracet a celou dobu jsme se na projektu podíleli. Po dvaceti letech fungování je naše činnost dost zaběhlá. Byli jsme naplnění od září až do června opravdu maximálně. Čtyři až pěti tisíc lidí prošlo různými našimi akcemi a výukovými programy,“ řekla Anežka Plintovičová, pracovnice Centra ekologické výchovy Dúbrava při hodonínském Středisku volného času. Připomněla, že za programy a akcemi ekocentra mířili děti i dospělí, včetně vysokoškoláků.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Obavy o to, co bude dál, neskrývá ani ředitelka Střediska volného času Šárka Látalová. „S otázkami se na nás obracejí někteří zastupitelé i rodiče. A ptají se, kdy se budeme stěhovat. Zatím nám ale město nedalo vědět. Do dnešního dne nepřišlo žádné resumé. Pořád tvrdí, že čekají na vyjádření ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny, ale ani po dvou měsících žádné vyjádření není. Psala jsem na město, ale pořád nevíme,“ vyjádřila se ředitelka.