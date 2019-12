K zaplacení megawatthodiny elektřiny budou muset lidé vydat z peněženek zhruba o šest stovek více než letos. „Velkoobchodní ceny elektrické energie již dva roky po sobě strmě rostou. Logicky se proto dá očekávat, že se tento růst postupně promítne i do koncových cen pro zákazníky,“ sdělila regionální mluvčí energetické společnosti Innogy Česká republika Linda Filuszová. Doplnila, že právě proto zákazníkům už delší dobu doporučují, aby si ceny zafixovali a zvyšování plateb se tak vyhnuli.

Jak uvedl ekonom Lukáš Kovanda, cena pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie vzroste podle propočtu Energetického regulačního úřadu v rozsahu od dvou do čtyř procent. „Domácnosti, které prostřednictvím elektřiny vytápí, si ale připlatí o sedm až osm procent více,“ uvedl Kovanda. Připomněl, že elektřina pro domácnosti v Česku momentálně zdražuje čtvrtým nejrychlejším tempem v Evropské unii.



Na druhé straně podle poslední čtvrtletní zprávy Energetického regulačního úřadu spotřeba elektřiny se v Jihomoravském kraji snížila o tři procenta.



To při platbě za vodu si obyvatele hodonínského okresu připlatí oproti letošku v prvních čtyřech měsících příštího roku. Okresní vodárny totiž k Novému roku zdražily u životadárné tekutiny jak vodné, tak i stočné, a to dohromady o více než tři koruny za kubík. To se ale v květnu změní, protože u vody klesne sazba daně z přidané hodnoty na deset procent. „Snížení DPH na vodné a stočné ze stávajících patnácti procent tak v některých oblastech vodu zlevní zase na letošní úroveň, někde bude dokonce levnější,“ přiblížil Kovanda.

Právě to bude případ hodonínského okresu, kde bude kubík vody od května dokonce o třicet haléřů levnější než letos.



Podobně by tomu mělo být v Hodoníně i u tepla, kde lidé v bytech platí podle typu kotelny od 553,6 do 682,88 korun za gigajoule. „Městská bytová správa zveřejní cenu začátkem února, jelikož její stanovení vychází ze skutečných nákladů tohoto roku,“ vysvětlil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že se vzhledem ke snížení sazby DPH dá očekávat mírné snížení ceny.



To ceny plynu mají zůstat stejné, byť v průběhu roku kolísaly. Na to také reagovaly prodejci této komodity. „Jako těžaři zákazníkům i nadále nabízíme jednu z nejvýhodnějších cen. Možností zajistit si pevnou cenu plynu do konce roku 2021 reagujeme na přání zákazníků, kteří chtějí mít jistotu neměnné ceny na delší období,“ uvedl Jan Sýkora, ředitel prodeje a marketingu společnosti MND, která sídlí v Hodoníně.