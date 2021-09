O koupi posledních šesti z celkem osmnácti bytů sekce C se rozpoutal souboj na úterní městské dražbě. Zájem byl zatím rekordní. Po předchozích šestnácti a následně třiatřiceti zájemcích se do poslední aukce přihlásilo dokonce čtyřicet účastníků. „Narůstající zájem o všechny termíny soutěží nám potvrdil, že výstavba nových bytů v našem městě má rozhodně smysl a že i mladí lidé chtějí ve městě zůstat,“ hodnotil veselský starosta Petr Kolář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.