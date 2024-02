A co tedy podle něj zemědělce z hodonínského okresu trápí a na co chtějí upozornit? „Jsou nízké výkupní ceny veškerých komodit. Ty zavinil dovoz ukrajinských komodit do Evropské unie, nejen do naší republiky. Po dovozu komodit do Unie reaguje burza, podle které se řídí naše výkupní ceny. Vykupuje se pak za polovičku,“ uvedl předseda.

Kromě domácích zemědělců upozornil na účast kolegů z okresů Uherské Hradiště, Brno Venkov a Břeclav. „Opravdu účast je veliká. Mezi účastníky jsou řadoví traktoristé, majitelé i funkcionáři. Všichni ví, proč tady jsou. Myslím si, že to smysl má. A má to větší smysl než akce v Praze, kterou jen zneužili. Tady jde o apolitický protest, kdežto tam se to úplně zvrhlo,“ řekl Chaloupka.

Zmínil v této souvislosti vysoké náklady na hnojiva a také to, že některé plodiny ještě nejsou prodané. „Bude doopravdy problém, co budeme sít? A když to, co máme zaseté, budeme sklízet, kam to prodáme? Sila a sklady jsou plné,“ upozornil okresní předseda.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Podle něj současná situace postupně spěje do evropského průšvihu. „Každý z nás má padesát procent pšenice zaseté, má v tom vražené šílené peníze. Ty jsou často z kontokorentního úvěru. Z čeho jej ale při současném vývoji cen splatit?“ ptá se jihomoravský sedlák.

Připomněl, že dřív bývala nejnižší cena komodit o žních a pak se postupně zvyšovala až do příštích žní. „Dneska to tak není, je totiž všech komodit nadbytek v celé Evropské unii. Česká republika vždycky vypěstovala víc pšenice, než byla schopna spotřebovat a vyvážela. Dnes nevyváží nic. A kukuřice z hodonínského okresu šla do cukrovaru u Trnavy nebo do další fabriky v Rakousku. To všechno je ale zastavené,“ dodal smutně předseda.