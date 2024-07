MORAVSKÉ TOSKÁNSKO. Za kouzlem italské dovolené nemusejí lidé mířit pouze do zahraničí. Jednu z tuzemských nejvíce fotogenických oblastí, takzvané Moravské Toskánsko, najdou lidé v části Kyjovské pahorkatiny, Ždánického lesa a Litenčické pahorkatiny. Přestože kopečky v okolí nejsou vysoké a jejich převýšení je v desítkách až nízkých stovkách metrů, jsou právě jejich ladné tvary tím, co ve finále na jihu Moravy vytváří unikátní toskánskou atmosféru.

LEVANDULOVÁ POLE VE STAROVIČKÁCH. Již z dálky patrné záhony, namísto očekávané zeleniny ale tentokrát s levandulí. Řeč je o oblíbené levandulové farmě ve Starovičkách na Břeclavsku, kam každoročně míří tisíce návštěvníků. Nejvíce zejména v období, kdy teplomilné rostliny bohatě fialově kvetou. Do pátku 26. července navštíví zájemci voňavé levandulové lány každý den od deváté dopoledne do osmé večer, od soboty 27. července pak od deváté dopoledne do pěti hodin odpoledne.

Ve Starovičkách začal samosběr na levandulové farmě. | Video: Deník/Iva Haghofer

Kromě samotného levandulového pole si lidé atmosféru francouzského Provance vychutnají rovněž v tamní levandulové kavárně nebo speciálním obchůdku s řemeslnými výrobky. „Z obecního parkoviště je to na pole zhruba patnáct minut klidné chůze, z autobusové zastávky asi dvacet minut. Připomínáme, že na pole vede polní cesta, která může být v létě prašná, po dešti či bouřce naopak blátivá,“ upozorňují majitelé levandulové farmy Lavandia na svých webových stránkách.

EXOTICKÁ ZAHRADA V PŘIBICÍCH. Sladké fíky, dozrávající olivy či datle. Řada Jihomoravanů si tyto plody zprvu automaticky spojí s dovolenou v Itálii nebo Řecku. Do speciální zahrady se ale mohou podívat i na Brněnsku, konkrétně do Přibic. Již řadu let se tam pěstitelé věnují rostlinám méně obvyklým pro jihomoravské klima. Letní sklizeň fíků plánují v Exotické zahradě v Přibicích zhruba za dva až tři týdny.