Zažili mnohé. Mimo jiné náraz asteroidu do kosmické lodi i to, jaké je to ve skafandru vstoupit na načervenalou planetu. „I malá holka z Moravy, ze Starého Poddvorova, se může podívat na Mars. Nebojte se dělat velké věci,“ těmito slovy Nikoly Winklerové, rodačky z Podluží, začala tisková konference po návratu kvinteta vesmírné mise zpátky do předvánočních dnů na Zemi.

Studentka z Hodonínska se vydala na Mars co by fyzička. Druhou reprezentantkou Jihomoravského kraje byla bioložka Monika Dlouhá. Další tři členové posádky si rozdělili posty fyzika, inženýra a popularizátora.