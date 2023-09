Veselské náměstí Míru patřilo po celý sváteční den regionálním výrobcům a jejich gastronomickým specialitám. Zavítal sem totiž Festival plný chutí. Zaplněné centrum města nalákalo i na pestrý doprovodný program pro děti, kuchařská vystoupení, koncerty či odvážné akrobaty.

Veselí nad Moravou rozvoněly regionální speciality. | Video: Deník/Iva Haghofer

Liška, prasátko nebo třeba koza. Na dřevěný kolotoč s barevnými vyřezávanými zvířaty stojí fronta. Čekání na svezení si některé z dětí krátí roztáčením kola štěstí nebo třeba pouštěním skleněnek na kuličkovou dráhu. Jiné se zase se zápalem snaží ulovit barevné rybky z plechové vany. Zdálky je vidět diváky, jak se zatajeným dechem obdivují akrobaty z Cirkusu Jinak. A cítit je v každém zákoutí veselského náměstí Míru nejrůznější gastronomické speciality, které sem přivezli nebo před zraky návštěvníků připravují regionální výrobci. V plném proudu je tady totiž Festival plný chutí.

Je kolem poledne. Usměvavá Veselanka Denisa Kolárová pozoruje hrající si dceru. „Točíme se tedy kolem atrakcí už asi dvě hodiny. Malou to tady moc baví. Zatím jsme toho moc neochutnaly, jen hamburger s trhaným hovězím masem. Ale byl opravdu moc dobrý. Věřím, že ještě něco ochutnáme, jakmile se posuneme dál. A snad se podívám i na nějaké vystoupení kapel,“ plánuje si mladá máma.

Někteří z návštěvníků ochutnávají pivní speciály, jiní zase využívají období vinobraní a pomlaskávají si na čerstvém burčáku. Pavla a Martina, kamarádky z Přerova, zase nedají dopustit na místní vína. „Ochutnáváme je pěkně průběžně. Nejprve jsme si daly frizzante, teď máme Pálavu a Hibernal. Všechna jsou opravdu moc dobrá,“ pomrkávají sympatické Přerovanky.

Do Veselí nad Moravou přijely ráno vlakem. Cíleně. Právě kvůli Festivalu plném chutí. „Jídla jsou tady vynikající, pochutnaly jsme si na domácím kváskovém chlebu se škvarkovou pomazánkou a cibulí. To bylo opravdu vynikající! Víc jsme toho zatím nestihly, nabídka je opravdu široká! Teprve musíme stánky obejít,“ usmívají se shodně dámy.

Vyzdvihují skvělou organizaci, nápaditost akce a především úzké napojení na jihomoravský region. „Srovnáváme to s naším městem. A opravdu hledíme, co všechno je možné na náměstí lidem nabídnout. U nás se nic podobného nekoná. Je to přitom škoda. I lidé jsou tady ve Veselí moc milí a srdeční. Tady na jihu to prostě žije a my to tu milujeme!“ volají Pavla s Martinou.

Jen kousek od nich odbavují nekonečnou frontu tetiny z Kozojídek. Jejich stánek a vyhlášené báleše nevynechá snad žádný labužník. Možná jen Pavel Jurásek z Kunovic. Ten si totiž právě pochutnává na druhé straně náměstí na broucích.

„Je to výborné, nechcete si dát? Už jsem měl brouky snad všechny, šel jsem postupně. Velice mně chutnali slaninoví červíci a taky slaninoví cvrčci,“ pomlaskává si starší muž.

Nezvyklou delikatesu neochutnává ve Veselí nad Moravou poprvé. „Už dříve jsem to zkoušel. Ale až tady můžu díky širší nabídce skutečně porovnávat rozdíly v chuti. Přemýšlím, že si koupím i na křoupání domů,“ říká muž z Kunovic, který na akci dorazil s přítelkyní. Pochvaloval si jak počasí, tak i skvělou organizaci akce.