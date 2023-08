/FOTOGALERIE/ Filmový štáb mohou v těchto dnech zahlédnout obyvatelé Radějova na Hodonínsku. V jednom z tamních domů se natáčí celovečerní film Poberta režiséra Ondřeje Hudečka, autora úspěšného dokumentárního filmu Pásky z Nagana.

Natáčení filmu Poberta v Radějově na Hodonínsku. | Video: Deník/Tereza Hálová

Film zachycuje příběh bývalého trestance, který se v době pandemické krize pouští do série inscenovaných krádeží, aby pomohl místním firmám odvrátit krach. Vedle snahy poukázat na typickou českou náturu autenticky zobrazuje prostředí, z něhož pochází i samotný režisér.

Snímek vzniká ve spolupráci s filmovou kanceláří Brno Film Office a od Jihomoravského filmového nadačního fondu získal podporu dva miliony korun.

„Od Jihomoravského kraje jsme získali podporu nejen proto, že film natáčíme na jižní Moravě, ale také kvůli tomu, že ve filmu pracujeme se slováckým nářečím. Všichni herci mluví tak, jak se mluví tady v oblasti Strážnice. Film tak určitým způsobem zaznamenává místní kulturu,“ uvedl producent filmu Tomáš Hrubý.

Natáčení potrvá přibližně měsíc a většinu z toho filmaři stráví na jižní Moravě. V zimě navíc přijedou znovu. Žánrově se snímek bude nacházet na pomezí komedie, dramatu a krimi.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Hlavní postavu Luboše Sochora ztvární herec Matyáš Řezníček, kterého diváci mohou znát například z loňského filmu Hranice lásky. Jeho matku pak herečka Eva Vrbková. I ona pochází z jižní Moravy a jako dlouholetá představitelka Divadla Husa na Provázku je za příležitost zahrát si ve své domovině ráda.

„Jsem původem z Brna, takže mám k Moravě blízko. Posledních patnáct let sice žiji za Prahou, o to víc však vnímám, že jižní Morava má oproti Čechám odlišnou atmosféru. Už během cesty, jak se měnila jednotlivá rádia, ze kterých se začala ozývat cimbálka, jsem měla pocit, že přijíždím do úplně jiné oblasti. Sama hraji takovou moravskou ženštinu s velkým srdcem a velmi mě baví, že naše postavy hovoří zdejší dialektem,“ řekla Vrbková.

Přestože film se v Radějově nenatáčí každý den, davy lidí tu před domem nepostávají. „Pro místní je to nezvyk. Kulturních akcí však na Moravě přibývá, takže to není tak, že by se sem chodila koukat celá obec. Jsme tady navíc uprostřed turistické sezony,“ dodal producent Hrubý s tím, že filmaři se snaží místní do natáčení naopak zapojit. Potřebují totiž komparz.

Film by měl mít premiéru v roce 2025. Přesný termín však zatím není znám. Diváci jej budou mít možnost zhlédnout v kinech. Snímek bude následně dostupný také v internetovém vysílání České televize.