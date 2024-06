Od jízdních kol k autům, a to dokonce sportovním či luxusním modelům značek, jako jsou Audi, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Porsche či Rolls-Royce. Takovou cestu urazila firma Project Controls, která o víkendu ve svém výrobním areálu v Kyjově oslavila výročí čtvrt století své existence.

Firma Projekt Controls slavila své pětadvacáté výročí ve svém výrobním areálu v Kyjově. | Video: Deník/Petr Turek

Návštěvníci se tak při Dnu otevřených dveří mohli podívat, jak se tady vyrábějí mechanické uvolňovací systémy. K vidění byly zbrusu nové bowdenová táhla, ovládací a řídicí lanka. Řidiči je mohou najít v autech různých značek a modelů, a to ve dveřích, pod kapotou či v sedadlech.

„Naše cesta začala malou prodejnou s jízdními koly, od výroby lanek se postupně proměnila do autoprůmyslu a dnes jsme jedním z předních dodavatelů automobilek nejen v Evropě,“ připomněl zakladatel a jednatel Project Controls Jaroslav Mrnka, kterého brzy čeká i osobní jubileum. Kromě pětadvaceti let firmy patřila sobotní oslava také dalšímu výročí, a to třiceti let od vyrobení vůbec prvního produktu.

Společnost se zároveň stala i poměrně velkým hráčem na regionálním pracovním trhu. Od čtrnácti zaměstnanců se dostala až na více než dvě stovky.

„Počet souvisí s množstvím zakázek, které byly v souvislosti s elektromobily trošku omezeny. Počínaje letošním rokem se ale zakázky začínají rozjíždět. Automobilky totiž dostaly zpětnou informaci, že konvenční spalovací motory budou moci vyrábět do roku 2035, takže už zase mají zájem investovat do vývoje,“ sdělil výhledy do dalších let jednatel podniku.

Mezi zákazníky mají od roku 2002 Škodu Auto. Následují další značky vozů a různých modelů, i těch velmi prestižních, jako jsou třeba Rolls-Royce, Lamborghini či Bentley.

Součástí Dne otevřených dveří v kyjovské místní části Boršov byl nejen koncert kapely Šroti z Dolních Bojanovic, ale především představení spolupráce firmy s Klubem nemocných cystickou fibrózou. Tomu Project Controls věnoval dar ve výši sto tisíc korun a dalšími penězi pak přispěli návštěvníci akce s tím, že peníze budou využité na podporu aktivit CF centra v Brně. To poskytuje specializovanou péči pacientům s touto vzácnou genetickou chorobou.

„Podporu centra cystické fibrózy jsme konzultovali s našim synem, který pracuje jako lékař. Částka, kterou jsme se rozhodli věnovat, je náš způsob, jak přispět ke zkvalitnění života pacientů. Věříme, že spolupráce s Klubem nemocných cystickou fibrózou přinese pozitivní změny a podporu tam, kde je to nejvíce potřeba,“ sdělil Mrnka.

Klub nemocných cystickou fibrózou coby pacientská organizace ocenila jak dar, tak i to, že firma hodlá navázat dlouhodobou spolupráci.

„Dar je velice štědrý, takže se bude dát pořídit většina z toho, co jsme měli v plánu,“ sdělila lékařka Miriam Malá.

Půjde například o náhradní spirometr pro posouzení plicních funkcí, srdeční přístroj pro ambulanci nebo pomůcky pro rehabilitaci. Brněnské centrum ošetřuje zhruba 150 pacientů s cystickou fibrózou.