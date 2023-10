Byl jsem úplně nadšený kolik úžasných lidí jsem potkal. Ať už to byli živnostníci nebo firmy. Sešla se nás tam taková parta, že mi připadne, že o těch dobrých podnikatelských příbězích se málo píše. Vítězství mě ale příjemně zaskočilo. Beru ho jako takovou odměnu ne pro mě osobně, ale pro celý tým. Myslím si, že se v Čejkovicích sešla skvělá parta lidí, které baví bylinky a koření . Jde o odměnu nejen našim sto osmdesáti spolupracovníkům, kteří u nás pracují, ale také našim sedlákům a farmářům, kteří pro nás pěstují byliny. Snažíme se totiž nejen o to, abychom vyrobili dobrý produkt, ale hodně nás zajímá, odkud pochází surovina. U nás je to z ekologického zemědělství. Díky tomu farmáře a sedláky bereme do naší party. Jsem rád, že každým čajem, který si koupí náš zákazník, tak zároveň přispívá k tomu, že krajina, příroda kolem nás není stříkaná nebo degradovaná herbicidy, pesticidy, tedy látkami, které jsou obvykle používané v zemědělství. Pěstujeme naše suroviny bez postřiků a tak přispíváme k obnově krajiny a přírody kolem nás.

Myslíte si, že právě to vás vyneslo na první místo?

Když jsme tak o tom mluvili, hodnocení bylo komplexní, i co se týká dosahu a velikosti firmy. A šlo o široký aspekt našeho podnikání. Kdysi jsme v Čejkovicích obnovili starý brownfield a naše firma tak stojí v místě bývalého rozpadlého kravínu. A letos jsme postavili novou budovu Solis, která obdržela cenu za nejvíc udržitelnou průmyslovou stavbu v České republice. Je tady sousta udržitelných věcí, jde o téměř pasivní budovu. Máme tam nějakých třicet tepelných čerpadel. A vytápíme bylinnými peletkami, takže tak spotřebováváme náš odpad. Přemýšlíme o podnikání komplexně. Naši surovinu nakupujeme přímo od našich sedláků. Dneska už jsou to díky našim produktům stovky hektarů obhospodařované ekologicky. Máme i sociální aspekt.

Můžete ho přiblížit?

Teď aktuálně máme hluchoněmou kolegyni a zároveň vytváříme produkt, jako jsou adventní sady nebo adventní čajové kalendáře. Ty skládají lidi z chráněných dílen. Dáváme tak třeba práci sto dvaceti zdravotně znevýhodněným lidem.

Při ocenění jednatřicetileté práce jste zmínil minulost i současnost, jak bude vypadat budoucnost Sonnentoru nad Čejkovicemi?

Jsou tady různé krize a věci, které byly pro nás samozřejmost, se někdy třesou v základech, si lidé více uvědomují sounáležitost s přírodou. Myšlenky, které jsou pro nás nosné po celou dobu našeho podnikání, se více prosazují. Už celá společnost si uvědomuje, že bychom měli přemýšlet o dopadu CO2. Toto hledisko dávno sledujeme a rádi bychom do roku 2025 byli úplně CO2 neutrální. K tomu nám chybí jenom pár malinkých věcí, které dotáhneme. Dokonce v unii se píše, že by se tak měly velké firmy chovat. A nejen to, pro záchranu planety je to nutné, jinak tady shoříme. Mám už dvě vnoučata a věřím, že budou hrdá, že jejich děda v podstatě razil to, že se nemá používat chemie při pěstování jídla.

S tím souvisí i vaše Veselá biofarma ve Velkých Hostěrádkách, můžete ji trochu představit?

Pěstujeme tam jeden hektar bylin na farmě probio. Farma má přes tři sta hektarů a postupně za těch více než deset let se přidávali další sousedé, kteří taky začali hospodařit ekologicky, bez jakékoliv chemie. Dnes je tady bioregion s více než dvěma tisíci hektary půdy, která se nestříká. Máme tam vzorové pole, kde učíme naše pěstitele, jak pěstovat, sušit byliny a dále s nimi nakládat. Kolem mě tam šel mladý manželský pár, který řekl, že by chtěl poděkovat, že je tady nádherná a pestrá krajina s políčky, u kterých se rádi fotí. A za druhé, že mají po třiceti letech doma ve studni pitnou kojeneckou vodu. Uvědomil jsme si, že jde o něco, co jsme nikdy neplánovali, ale přitom jsem měl radost, jak pozitivní dopad může mít podnikání, když ho děláte skutečně udržitelně.

Oproti jiným firmám nabízíte svým současným či potenciálním zákazníků také to, aby se podívali po vašem výrobním areálu. Myslíte si, že také na tuto otevřenost zákazníci slyší?

Před x-lety jsem se chtěl podívat do několika firem, kde se vyráběly potraviny, které jsme tehdy doma jedli. Byl jsem šokovaný, že jsem se do žádné z nich nedostal. Později jsem pochopil, že ze zpracování potravin, které se vždycky dělo z velké části u sedláků, se stal potravinový průmysl. Podobně jako ocel se dělají i potraviny. Jediný zájem velkých nadnárodních řetězců je, aby se potraviny daly dlouho skladovat, měly pohodlné dodávky a nemusely se bát, že se jim něco zkazí. Čím dál víc se tak začaly používat různá aromata a konzervační látky, ale vůbec se nepřemýšlelo o dopadu na zdraví.

Jakou inspiraci u vás zákazníci nacházejí?

A našim cílem je, aby lidi začali přemýšlet o tom, co jí a vrátili se ke zdravým potravinám. Náš signál pro veřejnost je takový, že se nemáme za co stydět a pouštíme lidi, aby mohli nahlédnout na zpracování u nás. Zároveň lidem ukazujeme, že našim produktem není nějaký nejlevnější čaj, který anonymně v supermarketu soutěží, jestli bude stát o dvě koruny víc nebo míň. Naopak lidem chceme sdělit, že za našim příběhem je spolupráce se sedláky na poli a že naše podnikání má přesah. Jsou lidi, kteří jdou kolem a řeknou, že to pro ně není. Ale jsou také lidi, které u nás něco inspiruje. A mám radost, že se z našich návštěvníků budou nejen dobří spotřebitelé pro náš čaj, ale že mnozí z nich jsou u nás inspirovaní ještě něčím jiným, například tím, jak vytápíme areál.