/VIDEO/ Zlatá stuha je doma. Sudoměřičtí mohou slavit vítězství v letošním ročníku Vesnice roku Jihomoravského kraje. Triumfu si mohli užívat o to víc. Slavnostní předávání cen se totiž konalo na jejich domácí sudoměřické půdě, v areálu ve Starém potoku obklopeném vinnými sklepy.

Sudoměřice slaví. Obec dostala zlatou stuhu a je vesnicí roku 2023 Jihomoravského kraje. | Video: Deník/Petr Turek

Při aplausu ve stoje přijímal hlavní ocenění a tím i postup do celostátního finále starosta Sudoměřic František Mikéska. „Děkuji občanům Sudoměřic, Sudoměřičanům, Sudoměřičankám i těm nejmenším Sudoměřičánkům. Nikdo z nás s tím nepočítal, ale jsme Vesnice Jihomoravského kraje roku 2023. Za to jsme rádi a je to významný okamžik v naší historii,“ řekl po přijetí zlaté stuhy současný starosta.

Mezi jinými poděkoval také svému předchůdci Stanislavu Tomšejovi, který sloužil obci coby starosta osmadvacet let. Ten potvrdil ve významných den pro Sudoměřice, že jej úspěch jeho obce zahřál u srdce. „Jsem rád, že u toho můžu být,“ podotkl exstarosta, který si už několik let užívá penze.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Sudoměřičtí titul si titul zasloužili za bohatý společenský život, za péči o tradiční zástavbu, podporu místního folkloru i obyčejovou tradici, protipovodňová opatření i nová smart řešení.

Zajímavostí soutěže je mimo jiné i to, že Sudoměřice získaly zlatou stuhu za vesnici roku po čtyřiadvaceti letech. V roce 1999 se totiž staly jihočeskou obcí roku Sudoměřice u Bechyně. Tentokrát uspěly jihomoravské Sudoměřice, které nyní čeká souboj o celorepublikový titul. Hodnocení třinácti finalistů se uskuteční na přelomu srpna a září.

Aquapark v Uhřicích odstartoval sezonu, čeká ho první víkend. Podívejte se

Vesnice Jihomoravského kraje 2023