Rohatečtí získali potřebnou dotaci ještě v loňském roce, takže v současnosti čilý stavební ruch, díky němuž tak vznikne celá nová přístavba fotbalového zázemí. A to i v souběhu se startem jarní části sezony.

„Momentálně se tady pilně pracuje. S nějakými omezeními sice počítáme, ale ty tři měsíce to přečkáme. Věříme, že až to bude hotové, tak to bude pěkný, krásný nový areál,“ přiblížil předseda rohateckého Slavoje Lukáš Hřebačka s tím, že i na začátku fotbalového jara budou mít k dispozici dvě kabiny.

Kyjovští vyberou název i ředitele aquacentra, koupaliště otevřou za čtyři měsíce

Právě ty se do konce května řádně promění, a především jich budou mít fotbalisté víc. V budově postavené v roce 1953 jsou jen tři větší a jedna menší kabina, které mají společné sprchy. Po úpravách staré budovy, která má nyní vyměněnou a zateplenou střechu, a především dokončení celé nové přístavby směrem k hlavnímu hřišti budou mít fotbalisté šest komfortních kabin s vlastními sprchami.

„Takže už se už soupeři ve sprchách nepotkají. Za to se u nás budou moci pořádat i turnaje, jelikož každý tým bude mít vlastní kabinu. A samozřejmě svou menší kabinu se sprchou budu mít rozhodčí,“ popsal základní novinky starosta tříapůltisícové obce Jarmil Adamec.

Sportovní areál TJ Slavoj Rohatec



Kde: v části zvané Cihelny



Stávající fotbalové hřiště: dvě velká s přírodní trávou a zavlažováním



Nové hřiště: rozměr na malou kopanou s umělou trávou 4. generace



Zázemí: původní z roku 1953



Modernizace + přístavba: 6 kabin se sprchami pro týmy, jedna pro rozhodčí, prádelna, menší tělocvična, záchody



Ubytování v blízkosti: penzion s 35 místy na přespání



Historie fotbalu v Rohatci: Prvopočátek kopané v Rohatci se datuje od roku 1928, ale plné organizovanosti se jí dostává až v roce 1929. Vznikly tři kluby: SK Rohatec, DSK Rohatec a RH Rohatec, v následujících letech DSK a RH Rohatec zanikají. V roce 1948 dochází ke změně názvu na TJ Sokol Rohatec. V roce 1954 dochází k další změně názvu na současný TJ Slavoj.

Kabiny budou v nové přístavbě v horní patře. Dole bude prádelna, menší tělocvična s gumovou podlahou a také tady budou záchody. „Budou i pro diváky, pro které to bude na ně z tribuny dvacet kroků,“ sdělil starosta s tím, že nový objekt má být více prosvětlený a bude mít dřevěné obložení, aby tak ladil s atmosférou blízkého lesa. Propojení obou budov počítá se dvěma vchody, takže každé z hrajících týmů bude moci použít ten svůj.

Pro financování modernizace fotbalového areálu bylo pro obec důležité to, že se jí podařilo získat devítimilionovou dotaci. Ta má totiž pokrýt více než polovinu ze zhruba sedmnáctimilionových nákladů. Navíc jsou už vidět i přípravy na položení povrchu nového sportoviště vedle druhého velkého fotbalového hřiště s přírodní trávou. Vedle něj totiž vyroste umělá tráva čtvrté generace.

„Bude mít oficiální rozměr hřiště na malou kopanou. Kolem budou zábrany, aby fotbalisté nemuseli chodit pro balon, počítáme i se střídačkami a samozřejmě brankami,“ ukázal rozvržení Adamec. Doufá, že se na moderní povrch přesunou i děti, které si dnes chodí zakopat ke škole. Navíc blízko od nového sportoviště už slouží workoutové hřiště i U-rampa.

Výstavbu nového zázemí v Rohatci, u tradičního účastníka krajských fotbalových soutěží, chválí i místopředseda okresního fotbalového svazu Vojtěch Bártek.

„Je úplně super, že nové moderní zázemí vzniká. Po sedmdesáti letech jsou nároky a požadavky na zázemí úplně někde jinde. Pamětníci zakladatelé klubů byli i před padesáti lety velice šťastní, pokud vůbec nějaké kabiny měli a fotbalisté se nemuseli převlékat někde pod vrbou či pod topolem,“ uvedl bývalý obránce veselského KENu.

Připomněl, že v hodonínském okrese zřejmě jako poslední provedli rozsáhlou modernizaci fotbalového areálu provedli ve Vnorovech, a to předloni. „Nové zázemí má obrovskou kvalitu, a to nejen na úrovni okresu, ale i kraje. To si pak zasluhuje i pořadatelství významnějšího utkání,“ dodal místopředseda okresního fotbalového svazu.