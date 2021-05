Části dělostřeleckého granátu z druhé světové války i dětskou kostru z pravěku objevili archeologové při záchranném výzkumu v Žarošicích. Ten předcházel výstavbě bytového domu a přilehlého parkoviště v jihozápadní části obce v lokalitě Oujezdky.

Nálezy ze záchranného archeologického výzkumu v Žarošicích. | Foto: Jaromír Šmerda

Tamní příhodnou polohu na svahu, který přiléhá k blízkému potoku, si oblíbili už před našim letopočtem lidé několika kultur. To dokládaly již nálezy před stavbou okolních rodinných domů. Tentokrát tým hodonínského Masarykova muzea objevil deset rozsáhlejších kruhových jam a dva hroby oválného a obdélníkového půdorysu. „Přičemž tyto zahloubené objekty lze podle datovaného materiálového obsahu časově zařadit do doby bronzové až železné,“ informoval vedoucí záchranného archeologického výzkumu Jaromír Šmerda. Se svým týmem se tak dostal k pozůstatkům lidské činnosti staré až čtyři tisíce let.