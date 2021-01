Tato obec je zatím jedna z mála, která tuto možnost záchrany v okrese Hodonín obyvatelům připravila. „Nákupem nejmodernějších defibrilátorů ZOLL AED 3 se snažíme přispět k vyššímu zabezpečení občanů, na jejichž zdraví a životech nám záleží,“ sdělil ve čtvrtek místostarosta tříapůltisícové obce a současně i záchranář Adam Pavel Špaček.

Přístroje lidé najdou na dvou místech. „Jsou takticky umístěny v lokalitách s větší kumulací lidí. A to u venkovního vchodu do obecního úřadu, kde se v okolí nachází kulturní domů a fotbalový stadion. Dále je u bočního vchodu do zdravotního střediska,“ přiblížil místostarosta.

Defibrilátory jsou určené pro laické použití při náhlém bezvědomí nebo při zástavě krevního oběhu. „Do dvou minut se obyvatelé dostanou z jakéhokoli místa v obci pro jeden nebo druhý defibrilátor, kdy operátoři linky 155 by celou dobu instruovali použití,“ vysvětlil Špaček.

Defibrilátory jsou v ochranných boxech s bezpečnostním kódem. Daný kód a instrukce sdělí operátor záchranné služby na telefonním čísle 155. V průběhu roku se mají ohledně použití defibrilátorů konat v obci školení napříč spolky. (pt)