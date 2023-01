Na svém březnovém jednání by tak městští zastupitelé měli rozhodnout o aktualizaci zásad s nakládáním s novými byty, aby vedle prodeje byl možný i pronájem. „Uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace na trhu s realitami. Někdy v polovině roku bychom rádi nabídli zbývajících jedenáct bytových jednotek jednak k prodeji, jednak k pronájmu. Zcela jistě to bude formou veřejné soutěže. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že i forma pronájmu bude směřovat k bonifikaci mladých veselských rodin,“ uvedl starosta. Kupci městských bytů totiž měli k dispozici od radnice padesát tisíc korun ve stylu nenávratné půjčky pro každého člena domácnosti pod čtyřicet let, a to jakmile bude mít ve Veselí zapsané trvalé bydliště.

Opoziční zastupitel a odhadce nemovitostí Petr Čech je ale skeptický, že se v této době všechny investované peníze do bytů v polyfunkčních domech vrátí, a to ani díky pronájmu. „Nebude to jen tak, ale na dlouhá léta. Město musí postupovat s péčí řádného hospodáře, takže musí pronajímat za místní obvyklé tržní nájemné,“ upozornil Čech. Obává se ale toho, že pokud aukce začne na tržním nájemné, tak o něj mezi lidmi příliš velký zájem nebude. Výše nájemné by totiž pak mohla být srovnatelná se splátkami hypotečního úvěru.

Zároveň připomněl, že momentálně už jsou ceny nemovitostí zřejmě za svým vrcholem a začaly klesat. „Podle prognóz firem, které připravují cenové mapy, tak někde ceny klesají i o desítky procent. Nyní padají jak ceny rodinných domů a bytů, tak nejvíc letí dolů rekreační objekty. S energetickou krizí se jich lidé začínají hodně zbavovat, přitom za covidu se je za každou cenu snažili koupit,“ přiblížil situaci jako znalec v oboru.

Nejdřív nájem

Jak uvedl starosta, tak u prvního, nyní již obydleného a využívaného polyfunkčního domu, tak výnosy z prodeje pokryly těsně přes sto procent nákladů. „Budeme doufat, že u objektů B a A to bude taky tak, i když vnímáme složitější situaci na trhu s realitami a nárůst cen stavebního materiálu. Proto se raději mohou dát byty do pronájmu, a pak se třeba po deseti letech prodají,“ přiblížil Kolář s tím, že ekonomická kalkulace výnosů z pronájmů a následného prodeje by pak neměla být mínusová.

Stavba prvního polyfunkčního domu s nejvíce byty i s bouráním staré tržnice stála město i s daní 83 milionů korun. Celkové náklady na výstavbu obou nyní rostoucích objektů, kde má vzniknout i šest zubních ordinací, činí více než 160 milionů korun. „Budoucí majitelé a návštěvníci provozoven se mohou těšit také z nového veřejného parkoviště s kapacitou pětapadesáti parkovacích míst pro osobní auta, které vznikne v ulici U Kajetánka. Poprvé ve Veselí nad Moravou se zde objeví dobíjecí stanice pro elektromobily,“ doplnila mluvčí radnice Simona Dufková.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáš Kovandy se v současnosti už obecně stavební výstavba ocitá v útlumu. „Energetická drahota a související inflace negativně dopadají také na stavebnictví, byť nepřímo. Způsobují vyšší úrokové sazby, například ty nastavené Českou národní bankou, které prodražují financování stavební výstavby,“ dodal ekonom.