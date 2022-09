Mláďata zmíněného páru mohou nyní vidět návštěvníci zahrady v prostorné voliéře. Tento druh majn Hodonínští chovají od roku 2011. „Od té doby se zde podařilo odchovat celkem jedenáct mláďat. Ta letošní zde ale nezůstanou a půjdou do jiných zoologických zahrad. O jejich umístění rozhodne koordinátor chovu,“ upozornil Ingr.

Majny Rotchildovy jsou totiž zařazené do Evropského záchovného programu. Žijí jako záložní populace v zoologických zahradách, které se do programu zapojily. Tito ptáci jsou pojistkou pro případ, že by druh ve volné přírodě vyhynul. Domovem pro majny Rothschildovy je indonéský ostrov Bali. „Kde je pro ně velkým nebezpečím úbytek přirozeného prostředí a lov. Žije jich zde jen několik desítek. Naštěstí je přežití druhu zajištěno právě díky velkému počtu jedinců, kteří se snadno rozmnožují v zajetí. V lidské péči jich je okolo tisíce a část z nich je vypouštěna do volné přírody,“ vysvětlila Marie Blahová, mluvčí hodonínské zoo, kde se právě úspěšně daří majny rozmnožovat.

Dospělá majna měří do pětadvaceti centimetrů. „Kromě černých konců křídel a ocasu a modrého okruží kolem očí má majna Rothschildova bílé zbarvení. Samci mají navíc na hlavě chocholku z peří, kterou v době rozmnožování vztyčují,“ přiblížila mluvčí.

Vylíhnutá mláďata krmí oba rodiče. „Mláďata jsou holá a slepá, opeří se po asi 22 až 24 dnech a na rodičích jsou po opeření závislá ještě dalších zhruba sedm týdnů,“ doplnila Blahová.