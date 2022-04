Státní podnik má navíc v plánu na Baťově kanálu modernizaci na dalších osmi plavebních komorách. „Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou jednašedesát milionů korun,“ uvedl Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

VIDEO: Světci v Hodoníně upadla část paže, morový sloup obnovuje restaurátor

To zároveň už loni na podzim nechalo zahájit práce opravě opevnění Baťova kanálu, a to v části od jezu Sudoměřice k Výklopníku. Jde o první etapu prací v úseku měřícím 2,3 kilometru mezi jezem a Valchou, v blízkosti silničního most na I/55. „Stavba spočívá v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku jsme obnovili parametry plavební dráhy, opravili a zajistili stabilizaci břehů. Po konci hlavní plavební sezony budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby,“ ujistil Gargulák. Práce na celém úseku budou pokračovat do roku 2023 a celkově si vyžádají náklady ve výši pětačtyřiceti milionů korun.

Správce letos spustí provoz plavebních komor už v pátek devětadvacátého dubna, tedy dva dny před slavnostním zahájením sezony. „Těsně před zahájením nové plavební sezony vodohospodáři ještě vyčistili horní i dolní ohlaví, tedy prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení, na všech třinácti plavebních komorách a provedli údržbu a seřízení technologií plavebních komor,“ přiblížil Chmelař.