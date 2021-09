Ti si s přehledem poradí i s hady. „Jde ale většinou o místní hady. Lidé si sice myslí, že jde o nějakého cizokrajného či zmiji, ale nakonec se ukáže, že je to jen užovka. Navíc máme při odchytu méně obvyklých zvířat velkou výhodu, že jsou po ruce pracovníci naší zoo, kteří nám kdykoliv poradí,“ dodal Vašíček.

Připomněl taky další nedávný odchyt, a to netopýra. Pro toho si strážníci přišli do jedné z kanceláří. Běžně ale odchytávají spíše toulavé psy. „Občas se však objeví i odchyty zvířat, které pro nás nejsou úplně běžné. Odchytávali jsme ovce, krávu, hady i želvu,“ připomněl šéf strážníků s tím, že tuto práci výborně zvládají především jeho dva kolegové.

