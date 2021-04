„Nyní stavíme nový most, po kterém se řidiči poprvé projedou začátkem srpna. Oprava vyjde na zhruba třináct milionů korun bez daně,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Pěší využijí provizorní lávku, auta do tři a půl tuny projedou do obce po silnici I/71 a úsek za uzavřený most objedou po místních cestách.

Vozy nad tři a půl tuny využijí standardní objízdnou trasu, která vede po silnici I/55 z Uherského Ostrohu do Veselí nad Moravou a dále po silnici I/54 do Blatnice pod Svatým Antonínkem. „Zákaz vjezdu po silnici I/71 do Blatnice pod Svatým Antonínkem pro ně platí celoročně, takže oprava dopravní situaci téměř nezmění," doplnila Trubelíková.