/LINEUP/ Svižné taneční tempo čeká klub Nětčice v Kyjově. Po téměř čtvrt století se do města vrací nálož techna v podobě Free Party. Uskuteční se v pátek 16. srpna od osmi hodin večer. V seznamu hrajících Djs nechybí řada stálic taneční scény, mezi nimi například Liner z Rohatce.

„Moc se těším na hraní a na spoustu dobrých kamarádů,“ řekl Deníku DJ Liner, civilním jménem Václav Hovězák.

Organizátoři připomněli, že se Free Party konala naposledy v roce 2000. Vzpomínají na ni jako legendární s velkou návštěvností. Letošní návrat má být mezníkem, po němž klub čeká rekonstrukce a nová éra.

Tu by si přál i Liner, minimálně na Hodonínsku považuje taneční scénu za vyhaslou. Pro něj však přesto jde o o životní vášeň, elektronickou hudbu hraje už déle než pětadvacet let. Že by přesedlal na jiný žánr, ho nikdy nenapadlo.

„Techno a všechny jeho formy pro mě vždy znamenaly nejvíce,“ přikývl.

Párty se rozjede v osm hodin ve venkovní části areálu, kolem desáté se pak návštěvníci přesunou dovnitř.

Lineup Free party v Kyjově

Beryl, Gejba, Holy, Hubiss, Josh Singer, Liner, Milda, Mischa, Paul Hawk, Soldik, Strygo, Valentyn

Pro připomenutí. Hodonínsko v minulých letech zažilo například taneční festival Djs 4 Charity, kde se kromě místních nadšenců představily také hvězdy jako Chris Sadler. Výtěžek poté putoval na pomoc dětem se zdravotními problémy.

poslechněte si set v podaní Paula Hawka, který vystoupí i v Kyjově

| Video: Youtube