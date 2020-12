Nejbližší období bude v hodonínském Domě kultury hodně nabité. V jeho čele se totiž mají za necelý měsíc vystřídat hned tři ředitelé. Jednohlasně o tom rozhodli městští radní na poslední schůzi.

Současného šéfa, Marcela Řimáka, odvolali z funkce ředitele po devíti letech, a to od 7. prosince. „Je to do nebe volající, jak si tady zahrávají s lidmi. Výpověď bez udání důvodu mi doručila personalistka šest dnů po usnesení rady o mém odvolání. Jinak mě nikdo z vedení radnice v poslední době nekontaktoval,“ podivuje se Řimák, který před svým hodonínským angažmá vedl devatenáct let Městské kulturní středisko spolu s knihovnou ve Veselí nad Moravou. Tam stál také před jednatřiceti lety u zrodu tamního občanského fóra.

Setrvání tohoto filmového znalce v Hodoníně jako ředitele kulturního domu získalo silnou podporu, včetně řady opozičních zastupitelů. „Jeho odvolání nebylo na místě,“ myslí si bývalý místostarosta Vítězslav Krabička.

Konkurzy na ředitele vyvolaly petice



Radní v Hodoníně koncem srpna rozhodli vyhlásit konkurz na ředitele domu kultury a městských sportovišť.



Z jejich strany mělo jít o impuls pro rozvoj a nové vize v městských příspěvkových organizacích.



Řada místních se však postavila za současné ředitele peticemi; Marcela Řimáka v setrvání u domu kultury podpořilo zhruba šest set lidí, hokejisty Otakara Čajky v čele správy sportovišť se zastali lidé 328 podpisy.

Další lidé šéfa domu kultury podpořili zhruba šesti sty podpisy. „Lidé byli úžasní a na straně Marcela Řimáka, což i přes jeho odvolání musím hodnotit pozitivně. Navíc petice zafungovala i tak, že se z výběrového řízení na nového ředitele někteří kandidáti s vazbami na město odhlásili. Kulturní dům by tak mohl vést někdo s čistým štítem,“ řekla Deníku iniciátorka petice Markéta Rašková, která v Hodoníně vede úspěšný soubor mažoretek.

Podle radní a garantky domu kultury Terézie Mlýnkové Iškové se z konkurzu nikdo neodhlásil.

Novou ředitelkou hodonínského Domu kultury má být jeho stávající ekonomka Miluše Šafránková. Jenže jen na čtyřiadvacet dnů. Pak má nastoupit zcela nový ředitel. „Radní města potvrdili výsledky výběrového řízení na ředitele Domu kultury. Bude jím Adam Procházka,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že uspěl mezi devíti uchazeči ve dvoukolovém konkurzu.

„Poslední tři roky pracuje jako manažer produkce a uměleckého provozu Janáčkovy filharmonie v Ostravě,“ přiblížil vítěze mluvčí.

Výběrová řízení na ředitele kulturního domu a souběžně s ním konaného konkurzu na šéfa městských sportovišť od začátku kritizovala opozice. Nejen kvůli nákladům za externí firmu ve výši sto dvaceti tisíc korun či tomu, že uchazečům stačila jen maturita. Kritiků vadilo také to, že výběrovou komisi tvořili jen sami radní.

Ti na to posléze reagovali tím, že komise doplnili o dva členy, jednoho z opozice a druhého coby odborníka. „Koncepce vítězného uchazeče bude zveřejněna na webových stránkách města,“ reagoval na další interpelace opozice starosta Libor Střecha.