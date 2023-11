Za opadávající omítkou jinak honosného a památkově chráněného Domu umění se ale zatím schyluje ke změně ve vedení galerie. Krajští radní totiž vyhlásili výběrové řízení na nového ředitele.

Do posledního říjnového pátku se zájemci mohli přihlásit, na vítěze pak čeká kromě ředitelského místa také dvanáctá platová třída s měsíčním platem od sedmadvaceti do čtyřiceti tisíc korun, tedy podle započítatelné praxe a dalších složek. „Ve stanoveném termínu do sedmadvacátého října obdržel Jihomoravský kraj dvě přihlášky do vypsaného výběrového řízení,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Alena Knotková s tím, že jde o první konkurz na tuto pracovní pozici.

Výběrové řízení podle ní kraj vypsal poté, co se současný ředitel vzdal funkce k poslednímu dnu tohoto roku. U nového šéfa instituce kraj předpokládá navázání na stávající velmi kvalitní prezentační a publikační výstupy galerie. „Rádi bychom podpořili další rozvoj edukační činnosti a posílení spolupráce, a to jak v rámci Jihomoravského kraje, tak i na úrovni meziregionální a přeshraniční. Na pracovní místo by měl být vybrán uchazeč s jasnou a definovanou vizí dalšího rozvoje organizace, což posoudí výběrová komise na základě koncepcí předložených uchazeči ve výběrovém řízení,“ vedla mluvčí kraje.

Současný ředitel Josef Fantura potvrdil, že se do výběrového řízení nepřihlásil a ke konci roku zřejmě ve funkci skončí. Hodonínskou galerii vede už osmatřicet let. „A pracuji tady od roku 1983,“ podotkl dlouholetý šéf Galerie výtvarného umění, který má za sebou i řadu svých autorských výstav coby fotograf a je také soudním znalcem v oblasti výtvarného umění. V posledních letech ho znepokojoval znepokojoval fakt, že se nedařilo získat peníze na obnovu památkově chráněného sídla galerie, kvůli čemuž se řešilo i nové stavební povolení.