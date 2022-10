Tomu voliči přisoudili v patnáctičlenném zastupitelstvu většinu osmi mandátů. V obecní radě tak za vítěze voleb usedne ještě Petr Cápek a Libuše Bednarovičová. „Bylo to v pohodě, domluvili jsme se. Měli jsme totiž i přípravnou schůzku, kdy jsme oslovili i zbývající čtyři strany, které se dostaly do zastupitelstva. Místa ve výborech budeme řešit na příštím zasedání,“ přiblížila Blažena Galiová, která tak jako starostka vstupuje už do čtvrtého volebního období.